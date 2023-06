Młodzi i Film: 42. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych rusza 12 czerwca

Młodzi i Film od 12 czerwca w Koszalinie

Na godz. 19:00 w Kinie Kryterium Centrum Kultury 105 w Koszalinie zaplanowano galę otwarcia 42. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film, podczas której pokazany zostanie krótkometrażowy dokument Henryka Urbanka z 1986 roku, relacjonujący posiedzenie jury 13. festiwalu, z 18 sierpnia 1985 roku. Zaakcentowany zostanie też jubileusz Szkoły Filmowej w Łodzi. W cyklu "75 lat patrzymy na świat" podczas festiwalu można będzie obejrzeć etiudy studenckie laureatów festiwalu z lat 80. XX wieku.

W poniedziałek także, jak wynika z programu festiwalu, widzowie będą już mogli obejrzeć pierwsze konkursowe filmy. Pokazy w Kinie Kryterium CK105 oraz sali kinowej biblioteki publicznej rozpoczną się jeszcze przed południem.

W formule KFDF Młodzi i Film od ubiegłego roku jest - oprócz Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych oraz Konkursu Krótkometrażowych Debiutów Filmowych: Fabularnych, Dokumentalnych i Animowanych - również Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych.

W tym roku, jak poinformowała rzeczniczka festiwalu Anna Serdiukow, doszedł Konkurs "Nakręceni na Teatrotekę", w którym pokazanych zostanie sześć filmowych adaptacji utworów teatralnych. Będą to: "Balkon Ordona" (reż. Rafał Szumski), "Porachunki" (reż. Jan Hussakowski), "Siostry" (reż. Paweł Wróbel), "Taniec z ofiarą" (reż. Luiza Budejko), "Upał" (reż. Karolina Kirsz) i "Za wolno" (reż. Jakub Roszkowski).

Przewodniczącym jury, które wybierze najlepszą produkcję w tym konkursie Teatroteki, jest Jan Kidawa-Błoński, reżyser, scenarzysta, producent filmowy i telewizyjny. W składzie jury są także Joanna Zdrada (reżyser teatralny, dramaturg, scenografka, producentka i kuratorka projektów teatralnych) oraz Krzysztof Spór (dziennikarz zajmujący się szeroko pojętą tematyką filmową i medialną, współtwórca portalu Stopklatka.pl).

Główną nagrodą za debiut pełnometrażowy, zarówno fabularny, jak i dokumentalny, jest Wielki Jantar. W pozostałych dwóch konkursach przyznawane są Jantary.

W Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych o Wielkiego Jantara walczyć będzie 15 filmów: "Słoń" Kamila Krawczyckiego, "Hela" Anny Kasperskiej, "Na twoim miejscu" Antonio Galdameza Munozy, "Tata" Anny Maliszewskiej, "Chleb i sól" Damiana Kocura, "Roving Woman" Michała Chmielewskiego, "Matecznik" Grzegorza Mołdy, "Niebezpieczni dżentelmeni" Macieja Kawalskiego, "Johnny" Daniela Jaroszka, "Masz ci los!" Mateusza Głowackiego, "Norwegian Dream" Leiva Igora Devolda, "Granice miłości" Tomasza Wińskiego, "Koński ogon" Justyny Łuczaj, "Różne drogi do świętości" Anieli Astrid Gabryel i "Obudź się" Filipa Dzierżawskiego.

Jak poinformowała Anna Serdiukow, obrazy oceni jury pod przewodnictwem operatora i reżysera filmowego Jana Holoubka. W składzie sądu konkursowego będą także aktorka Sandra Drzymalska, dziennikarz, publicysta, pisarz Cezary Łazarewicz, scenarzysta Marek Warszewski oraz autorka tekstów piosenek, wokalistka, kompozytorka, współzałożycielka zespołu "Ballady i Romanse" Zuzanna Wrońska.

W Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych o Wielkiego Jantara rywalizować będzie 10 filmów: "Głos" (reż. Dominika Montean-Pańków), "Lot" (reż. Anna Zakrzewska i Łukasz Ronduda), "Pianoforte" (reż. Jakub Piątek), "Chłopaki" (reż. Łukasz Machowski i Katarzyna Machałek), "Apolonia Apolonia" (reż. Lea Glob), "Córy węgla" (reż. Aneta Nowicka), "To tylko/aż ciało... albo krótki film o wolności" (reż. Michał Hytroś), "Moja Ozerna" (reż. Karina Będkowska), "Globus (no elephant in the room)" (reż. Clara Kleininger-Wanik) i "Leon" (reż. Wojciech Gostomczyk).

Pełnometrażowe dokumenty, jak przekazała Serdiukow, oceni trzyosobowe jury pod przewodnictwem reżyser, producentki i autorki zdjęć Hanny Polak. W jego składzie są także: scenarzysta i reżyser ponad 40 filmów dokumentalnych Andrzej Fidyk oraz reżyser i scenarzysta Michał Marczak.

Natomiast w Konkursie Debiutanckich Krótkich Metraży pokazanych zostanie 71 produkcji, w tym 30 fabuł, 17 dokumentów i 24 animacji. Oceniane będą w tych trzech kategoriach przez pięcioosobowy skład jurorski pod przewodnictwem Mateusza Rakowicza, reżysera, scenarzysty i storyboardzisty. Razem z nim wyboru najlepszych produkcji dokonają: producent filmowy Jan Kwieciński, montażystka Katarzyna Orzechowska, autor scenariuszy filmowych i telewizyjnych Łukasz M. Maciejewski oraz twórczyni filmów animowanych, teledysków, wizualizacji Magdalena Pilecka.

Bezpośrednio po każdej projekcji konkursowej można się będzie spotkać z twórcami w ramach cyklu "Szczerość za szczerość". Nie zabraknie też projekcji zaproponowanych przez partnerów festiwalu, rozmów i debat eksperckich oraz branżowych. W środę i w czwartek o godz. 22 na Rynku Staromiejskim zafunkcjonuje kino na leżakach. Natomiast w sobotę w Kinie Kryterium szykuje się poranek z retro bajkami - "Zaczarowanym ołówkiem", "Przygodami Gapiszona" i "Przygodami Kota Filemona".

Gala zamknięcia festiwalu odbędzie się 17 czerwca. W roli prowadzących zadebiutują Agnieszka Matan i Szymon Majewski. Na niedzielę, 18 czerwca, zaplanowano pokaz zwycięskich filmów.

Wejściówki na festiwalowe wydarzenia są bezpłatne.

Organizatorami wydarzenia są: miasto Koszalin i Centrum Kultury 105 w Koszalinie (Zachodniopomorskie) oraz Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Festiwal jest współfinansowany m.in. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej. Jego historia sięga 1973 r. Jest najstarszym w Polsce festiwalem, podczas którego widz ma do czynienia tylko z filmowymi debiutami. A to w Koszalinie debiutowali m.in.: Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Filip Bajon, Dariusz Gajewski, Xawery Żuławski, Katarzyna Rosłaniec, Marcin Wrona, Tomasz Wasilewski i Kuba Czekaj.