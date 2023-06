Młodzi i Film 2023: 15 filmów powalczy o Wielkiego Jantara

Młodzi i Film: Konkursy, spotkania, pokazy specjalne

Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film to największa impreza filmowa, podczas której prezentowany jest dorobek współczesnego polskiego młodego kina. W Koszalinie na przestrzeni lat debiutowali między innymi tacy artyści, jak: Agnieszka Holland, Xawery Żuławski, Tomasz Wasilewski, Łukasz Palkowski, Sławomir Fabicki, Jan P. Matuszyński, Marcin Wrona czy Dariusz Gajewski.



O Wielkiego Jantara, główną nagrodę w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych, walczyć będzie tym razem 15 filmów, m.in. "Słoń" , "Hela" , "Na twoim miejscu" , "Tata" , "Chleb i sól" , "Roving Woman" , "Matecznik" , "Niebezpieczni dżentelmeni" , "Johnny" , "Masz ci los!" , "Norwegian Dream" .

W tym konkursie rywalizować będą także filmy: "Granice miłości", "Koński ogon", "Różne drogi do świętości", "Obudź się".

Festiwal Młodzi i Film to nie tylko konkursy, ale również m.in. pokazy specjalne, wystawy oraz spotkania Szczerość za szczerość z ekipami filmów konkursowych.

42. edycja festiwalu odbędzie się w dniach 12-17 czerwca w Koszalinie.

Konkurs Pełnometrażowych Filmów Fabularnych:



"Słoń" w reżyserii Kamila Krawczyckiego

"Hela" w reżyserii Anny Kasperskiej

"Na twoim miejscu" w reżyserii Antonio Galdameza Munoza

"Tata" w reżyserii Anny Maliszewskiej

"Chleb i sól" w reżyserii Damiana Kocura

"Roving Woman" w reżyserii Michała Chmielewskiego

"Matecznik" w reżyserii Grzegorza Mołdy

"Niebezpieczni dżentelmeni" w reżyserii Macieja Kawalskiego

"Johnny" w reżyserii Daniela Jaroszka

"Masz ci los!" w reżyserii Mateusza Głowackiego

"Granice miłości" w reżyserii Tomasza Wińskiego

"Koński ogon" w reżyserii Justyny Łuczaj

"Różne drogi do świętości" w reżyserii Anieli Astrid Gabryel

"Obudź się" w reżyserii Filipa Dzierżawskiego

"Norwegian Dream" w reżyserii Leiva Igora Devolda



Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych:



"Głos" w reżyserii Dominiki Montean-Pańków

"Lot" w reżyserii Anny Zakrzewskiej i Łukasza Rondudy

"Pianoforte" w reżyserii Jakuba Piątka

"Chłopaki" w reżyserii Łukasza Machowskiego i Katarzyny Machałek

"Apolonia Apolonia" w reżyserii Lei Glob

"Córy węgla" w reżyserii Anety Nowickiej

"To tylko/aż ciało... albo krótki film o wolności" w reżyserii Michała Hytrosia

"Moja Ozerna" w reżyserii Kariny Będkowskiej

"Globus" w reżyserii Clary Kleininger-Wanik

"Leon" w reżyserii Wojciecha Gostomczyka



Konkurs Krótkometrażowych Debiutów Filmowych - Animacje:



"Najważniejsze że się starasz" w reżyserii Karoliny Borgiasz

"Własna prawda" w reżyserii Agnieszki Kruczek

"Śmierć i śledź" w reżyserii Klaudii Prabuckiej

"The Grand Mother" w reżyserii Julii Tigresy Hazuki

"Perfect Me" w reżyserii Soni Mossoczy

"Trup" w reżyserii Macieja Rosy

"Wiem, że ty też się boisz" w reżyserii Poli Włodarczyk

"Jestem błękitem" w reżyserii Weroniki Szymy

"Porządki miłości" w reżyserii Agnieszki Popińskiej

"Raszka" w reżyserii Olhi Cherpak

"Ciepło zimno" w reżyserii Jakuba Siedleckiego

"W lesie są ludzie" w reżyserii Szymona Ruczyńskiego

"To nie będzie film festiwalowy" w reżyserii Julii Orlik

"Jutro nas tam nie ma" w reżyserii Olgi Kłyszewicz

"Siostra" w reżyserii Kasi K. Pieróg

"Krab" w reżyserii Piotra Chmielewskiego

"Pomiędzy" w reżyserii Julii Benedyktowicz

"Most" w reżyserii Izumi Yoshidy

"Zapomniana książka" w reżyserii Agaty Gorządek

"Safari Club" w reżyserii Zuzanny Szyszak

"Ość czasu" w reżyserii Zuzanny Szor

"Meduzy" w reżyserii Oli Szmidy

"Bajka o początku" w reżyserii Karoliny Gołębiowskiej

"Kołyska" w reżyserii Piotra Kaźmierczaka



Konkurs Krótkometrażowych Debiutów Filmowych - Dokumenty:



"Trzy opowiadania o Basi" w reżyserii Mateusza Pietraka

"Jeszcze mnie nie znasz" w reżyserii Joanny Krzyżewskiej

"Petit Garcon" w reżyserii Sophie Horry

"Wszystko w porządku, ziemniaki w żołądku" w reżyserii Piotra Jasińskiego

"Ojciec. Syn" w reżyserii Jakuba Gomółki

"Zniknięcie Janusza Klarnera" w reżyserii Franciszka Berbeki

"Skorupka" w reżyserii Konrada Kosycarza

"Pole" w reżyserii Tomasza Grzymały

"Ptitsa" w reżyserii Aliny Maksimenko

"Świt" w reżyserii Anny Skoczeń

"Starsza pani szuka" w reżyserii Marii Wider

"Postcards from the Verge" w reżyserii Natalii Koniarz

"Starość jest gorsza od faszyzmu" w reżyserii Marco Wojciechowskiego

"Kiosk" w reżyserii Daniela Stopy

"Słoń" w reżyserii Mateusza Żeglińskiego

"Garstka ziemi" w reżyserii Izabeli Zubryckiej

"Sen wujka Vakho" w reżyserii Joanny Rój



Konkurs Krótkometrażowych Debiutów Filmowych - Fabuły:



"Alicja" w reżyserii Martyny Ludwig

"Stwór" w reżyserii Damiana Kosowskiego

"Sprzedawca" w reżyserii Patryka Kaflowskiego

"Para butów" w reżyserii Jakuba Kozieła

"Moje stare" w reżyserii Nataszy Przymies

"W kręgu" w reżyserii Jana Naszewskiego

"Uczta konesera" w reżyserii Sławomira Shuty

"Wróbel" w reżyserii Marcina Janosa Krawczyka

"Przepustka" w reżyserii Karoliny Węglorz-Zimy

"Piękna łąka kwietnia" w reżyserii Emi Buchwald

"Hawaje w reżyserii" Sebastiana Fabijańskiego

"Przed zmierzchem" w reżyserii Łukasza Nowaka

"Elementy" w reżyserii Jakuba Solarza

"Tam, gdzie płaczą ptaki" w reżyserii Jakuba Wendy

"Mania!" w reżyserii Leny Jaworskiej

"Metal-Girl" w reżyserii Pawła Golonko

"Misie polarne" w reżyserii Bartosza Stankiewicza

"Być kimś" w reżyserii Michała Toczka

"Ciepło" w reżyserii Klaudii Fortuniak

"Krzesło przyszłości" w reżyserii Kamila Krukowskiego

"Portret rodzinny" w reżyserii Dominika Chacińskiego

"W pamięci" w reżyserii Zofii Sawickiej

"Rozpad" w reżyserii Zuzanny Jocek

"W drugą stronę" w reżyserii Natalii Dutkiewicz

"Moje żyjątko" w reżyserii Andrzeja Danisa

"Dziecko" w reżyserii Zuzanny Grajcewicz

"Na żywo" w reżyserii Mary Tamkovich

"Half-Dream" w reżyserii Jana Grabowskiego

"Przypadek N.N." w reżyserii Yu-Sung Chang

"Po niedzieli" w reżyserii Sebastiana Drożaka



Konkurs "Nakręceni na Teatrotekę":



"Balkon Ordona" w reżyserii Rafała Szumskiego

"Porachunki" w reżyserii Jana Hussakowskiego

"Siostry" w reżyserii Pawła Wróbla

"Taniec z ofiarą" w reżyserii Luizy Budejko

"Upał" w reżyserii Karoliny Kirsz

"Za wolno" w reżyserii Jakuba Roszkowskiego



