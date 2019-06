"Młodzi i Film" 2019: Znamy zwycięzców

Pełnometrażowe "Moja polska dziewczyna" Ewy Banaszkiewicz i Mateusza Dymka oraz "Eastern" Piotra Adamskiego oraz krótkie "Mój dziwny starszy brat" Julii Orlik i "Nie zmieniaj tematu" Huberta Patynowskiego - to niektóre z filmów nagrodzonych w sobotę podczas gali kończącej 38. KFDF "Młodzi i Film".

Kadr z filmu "Moja polska dziewczyna" Ewy Banaszkiewicz i Mateusza Dymka /materiały prasowe

Wielkiego Jantara 2019, główną nagrodę dla debiutanckiej produkcji w tegorocznym Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych 38. KFDF "Młodzi i Film" odebrali Ewa Banaszkiewicz i Mateusz Dymek, reżyserzy "Mojej polskiej dziewczyny". Za najlepszy film uznało ten film jury w składzie: reżyserka i scenarzystka Joanna Kos-Krauze (przewodnicząca), aktor Grzegorz Damięcki, operator Radek Ładczuk, producent i scenarzysta Krzysztof Rak oraz dyrektor warszawskiego Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy Joanna Rożen-Wojciechowska.

Produkcję doceniono "za przejmujący opis samotności współczesnego człowieka" i zdaniem jury "za film spełniony". Twórcy otrzymali 40 tys. zł, nagrodę dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w formie 200 tys. zł dotacji na rozwój kolejnego filmu fabularnego oraz pióro od prezydenta RP Andrzeja Dudy.

"Moja polska dziewczyna to historia opowiedziana oczami młodej i bogatej Amerykanki Katie, która postanawia nakręcić film dokumentalny o Alicji - polskiej aktorce mieszkającej w Londynie. Produkcja wcześniej otrzymała specjalne wyróżnienie jury na Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce w Chicago.

Odbierając Wielkiego Jantara Banaszkiewicz podkreśliła, że "robiliśmy ten film sami, (...) było trudno", a Dymek dodał, że "gdy kilka lat temu kręciliśmy ten film, w małym mieszkanku w Londynie i budżet się wtedy składał chyba z dwóch dysków twardych, pożyczonej kamery i Michała (autor zdjęć - przyp. red.), to sobie żartowaliśmy, że albo ten film dostanie nagrodę w Cannes, albo w Koszalinie". "Skoro nie Cannes to tylko i wyłącznie Koszalin, to naprawdę świetny festiwal i to wielki zaszczyt dostać tutaj główną nagrodę" - powiedział Dymek.



To nie była jedyna nagroda dla "Mojej polskiej dziewczyny" na koszalińskim festiwalu. Za zdjęcia do filmu został nagrodzony Jantarem ich autor Michał Dymek.

Łącznie w konkursie fabularnych debiutów pełnometrażowych prezentowanych było 10 filmów. Dwoma Jantarami został doceniony film "Eastern". Maja Pankiewicz, która w nim zagrała, została "odkryciem aktorskim" i odbierając Jantara, powiedziała, że "jej marzenie się spełniło", a grupę grającą hip-hop "PRO8L3M" doceniono za muzykę. Natomiast reżyser Piotr Adamski odebrał nagrodę przyznaną przez dziennikarzy.

Kalina Alabrudzińska odebrała Jantara 2019 im. Stanisława Różewicza za reżyserię filmu "Nic nie ginie". Jej film zdobył też nagrodę jury młodzieżowego.

Jantary za filmy pełnometrażowe otrzymali też Magdalena Celmer i Piotr Dylewski za scenariusz do produkcji "Zgniłe uszy", za główną rolę męską dostał go Wojciech Mecwaldowski za grę w filmie "Juliusz", a Julia Kijowska została nim doceniona za główną rolę kobiecą w obrazie "Via Carpatia". Reżyserzy tego filmu, czyli Klara Kochańska i Kasper Bajon odebrali nagrodę specjalną jury. Maciej Kawulski ze swoim filmem "Underdog" zdobył nagrodę publiczności.

Oprócz tego w konkursie pełnometrażowym pokazane zostały: "Warany z Komodo" Michała Borczucha, "Nina" Olgi Chajdas i "Dziura w głowie" Piotra Subbotki.

Podczas sobotniej gali wręczono także nagrody dla filmów krótkometrażowych, których łącznie zaprezentowano w konkursie 65 - 31 krótkich fabuł i po 17 dokumentów i animacji. Laury za najlepsze "shorty" przyznało jury w składzie: reżyser, scenarzysta i aktor Piotr Domalewski (przewodniczący), reżyserka i blogerka Emi Buchwald, selekcjonerka filmowa Alicja Gancarz, ilustratorka i graficzka Julia Mirny oraz operator i reżyser filmów dokumentalnych Adam Palenta.

Jantar 2019 za najlepszy krótkometrażowy film fabularny trafił do Huberta Patynowskiego za "Nie zmieniaj tematu", za najlepszy dokument do Grzegorza Paprzyckiego za "Mój kraj taki piękny", a za najlepszą animację do Julii Orlik za "Mój dziwny starszy brat". Równorzędnie Jantarem za zdjęcia nagrodzeni zostali Zuzanna Zachara za "Piołun" oraz Adam Suzin za "Love Machines". Natomiast za dźwięk do filmu "Bajka na niespokojny sen" otrzymał go Konrad Błaszczyk.

Nagroda dziennikarzy powędrowała do Rafała Łysaka za krótki dokument "Miłość bezwarunkowa". Ten film, jak również animacja "Story" Jolanty Bańkowskiej i fabuła "Hi, how are you" Michała Chmielewskiego otrzymały specjalne nagrody Canal+ . Natomiast nagrodę specjalną Legalnej Kultury otrzymał dokument "Dziwor" Pawła Dyllusa.

Honorowego Jantara dla Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie w 70-lecie jej istnienia odebrał Włodzimierz Niderhaus. Natomiast prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski otrzymał medal "za zasługi dla Koszalina".



"Młodzi i Film" to najstarszy w Polsce festiwal kina, podczas którego widz ma do czynienia z debiutanckim filmem. Tu swoje debiutanckie produkcje pokazywali m.in. Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Filip Bajon, Xawery Żuławski, Marcin Wrona czy Kuba Czekaj.