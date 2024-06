W Hollywood trudno jest zrobić karierę o własnych siłach i dużo łatwiej jest, gdy ma się wsparcie kogoś z rodziny, kto już zyskał uznanie w oczach krytyków i widzów. Co jakiś czas powraca do nas temat słynnych "nepo babies", które korzystają z aktorskich przywilejów sławnej rodziny. Do grupy "nepo" bez wątpienia zalicza się Emma Roberts , która prywatnie jest bratanicą Julii Roberts. Emma Roberts wypowiedziała się na temat wyraźnego podziału w grupie dzieci "nepo" - jak się okazuje, nie wszyscy są traktowani tak samo.

Emma Roberts: "Nikt nie obraża synów"

W niedawnej rozmowie w podcaście "Table for Two with Bruce Bozzi" aktorka podzieliła się swoimi przemyśleniami dotyczącymi "nepo babies" i tym, że według niej istnieją dwie strony medalu. Stwierdziła, że ludzie często uważają, iż jako kobieta, która jest spokrewniona z dużymi nazwiskami w branży, ma o wiele łatwiej w pracy. Według niej sprawa wygląda inaczej.



"Jest też druga strona — musisz bardziej się wykazać. Poza tym, jeśli ludzie nie mają dobrego doświadczenia w przebywaniu z innymi członkami twojej rodziny, to nigdy nie będziesz mieć szansy" - stwierdziła w wywiadzie.

Zwróciła również uwagę na to, że dużo trudniej mają młode dziewczyny wchodzące do branży i zauważa, że nikt nie ma podobnych zarzutów do mężczyzn, którzy robią karierę poprzez rodzinne koneksje.

"Zawsze żartuję, mówiąc: 'Dlaczego nikt nie wyzywa George'a Clooneya za bycie dzieckiem nepo?’ [Jego ciotka] Rosemary Clooney była ikoną. Mam wrażenie, że młodym dziewczynom jest trudniej z łatką 'dziecka nepo’. Nie widzę, by ludzie wyzywali synów znanych aktorów. Nie uważam, że powinni tak robić. Sądzę, że nie należy wyzywać kogokolwiek, kto chce podążać za swoimi marzeniami" - wyjaśniła Emma Roberts.

W dalszej części rozmowy aktorka zwróciła uwagę na to, że ludzie dostrzegają tylko sukcesy - momenty, gdy znana postać pojawi się na plakacie, ale nie widzą drogi, która prowadzi do tego sukcesu. Uważa, że istotne jest, by mówić otwarcie o tym, że wzięło się udział w przesłuchaniu, ale nie powiodło się — wszystko po to, by widzowie dostrzegli wysiłek, który tylko czasem kończy się wielkim sukcesem, czyli rolą.

"Dzieci nepo" w Hollywood

Dyskusja na temat "dzieci nepo" w branży filmowej nasiliła się kilka lat temu i co jakiś czas osoby, które można określić tym terminem, zabierają głos w sprawie. Wśród tego grona znalazły się m.in. Maya Hawke, Lily Allen, Dakota Johnson czy Gwyneth Paltrow.

Po wybuchu dyskusji na temat rodzinnego biznesu głos zabrała również Jamie Lee Curtis , która jest córką znanych gwiazd: Janet Leigh i Tony’ego Curtisa, a sama pojawia się w przeróżnych produkcjach, odkąd ukończyła 19 lat. W poście na Instagramie komentującym wiadomości związane ze sprawą stwierdziła, że cała akcja ma na celu jedynie "próbę umniejszenia, oczernienia i zranienia".

"Ciekawe, jak od razu przyjmujemy założenia i szydercze uwagi, że ktoś spokrewniony z kimś innym, kto jest znany w swojej dziedzinie ze swojej twórczości, jakimś cudem nie będzie miał żadnego talentu. Przekonałam się, że to po prostu nieprawda. Przystosowałam się i pojawiałam się w różnych rodzajach pracy z tysiącami tysięcy ludzi i każdego dnia starałam się wnieść do mojej pracy uczciwość, profesjonalizm, miłość, wspólnotę i sztukę. Nie jestem sama. Jest nas wielu. Oddanych naszemu rzemiosłu. Dumni z naszego pochodzenia. Silni w naszej wierze w prawo do istnienia" - napisała aktorka.