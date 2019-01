"Miszmasz czyli Kogel Mogel 3" : Nowa wersja hitu

Słowa piosenki "Szukaj mnie", którą zaśpiewała Edyta Geppert, nucimy od czasu premiery pierwszej części "Kogla Mogla" trzydzieści lat temu. Teraz utwór wraca w nowej wersji, w wykonaniu wspaniałego duetu: Ania Rusowicz i Sławek Uniatowski. Teledysk już w sieci, a "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3" w kinach od 25 stycznia.

Sławek Uniatowski i Ania Rusowicz zaśpiewali nową wersją przeboju "Szukaj mnie" /T. Paczkowski /materiały dystrybutora

- "Szukaj mnie" to ponadczasowy hit. Zarówno piosenka w latach 80 jak i teraz niesie za sobą olbrzymi ładunek emocjonalny, który chwyta za serca wszystkich. Według mnie w Polsce nie ma nikogo, kto by nie znał tego utworu lub filmu "Kogel Mogel" i pochodzących z niego kultowych cytatów. Cudowny powrót wspomnień w nowym wydaniu! - mówi Ania Rusowicz.

- W teledysku delikatnie puszczamy oko do widza naszą stylizacją, chcemy się wpasować w klimat lekkiej komedii, choć do pracy podeszliśmy już całkiem serio. Ciekawe jest to, że podczas nagrywania zacząłem po prostu mówić do mikrofonu, co miało być trochę śmieszne, a zarazem przełamywać motyw znany z melodii francuskich z lat 60. Uśmialiśmy się więc podczas nagrywania tego parlando. Z Anią Rusowicz fantastycznie się współpracuje, jest moją dobrą koleżanką od wielu lat. Występowaliśmy razem wielokrotnie, rozumiemy się bez słów, a praca z nią jest ogromną przyjemnością - dodaje Sławek Uniatowski.

Wideo Ania Rusowicz i Sławek Uniatowski - Szukaj mnie (z filmu "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3")

Filmowych powiązań z poprzednimi kultowymi częściami serii jest więcej: autorem ścieżki dźwiękowej do filmu "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3" jest Sebastian Krajewski (autor muzyki m.in. do "Rezerwatu"), syn Seweryna Krajewskiego, który skomponował muzykę do poprzednich części - "Kogla Mogla" i "Galimatiasu".

W "Miszmaszu czyli Koglu Moglu 3" główna bohaterka Kasia (Grażyna Błęcka-Kolska) nadal mieszka we wsi Brzózki i walczy z niechcianym zalotnikiem Staszkiem Kolasą. Do Polski wraca niespodziewanie jej syn Marcin (Nikodem Rozbicki) i od razu wpada w kłopoty. Chłopak ma pomysł na niecodzienny biznes... W tym czasie w Warszawie w rodzinie Wolańskich wybucha kryzys. Wolańska (Ewa Kasprzyk) - celebrytka i słynna sekstrenerka - wydaje kontrowersyjną książkę. Jej bliscy - mąż (Zdzisław Wardejn) i córka Agnieszka (Aleksandra Hamkało) - buntują się i uciekają z domu. Postanawiają najpierw odwiedzić Piotrusia (Maciej Zakościelny), który dziś wiedzie wygodne życie u boku żony Marleny (Katarzyna Skrzynecka). Następnie ruszają w nieznane, a finał tej wycieczki znów przejdzie do legendy!

"Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3" 1 6 Pod koniec września rozpoczęły się zdjęcia do filmu "Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3". Autorką scenariusza jest Ilona Łepkowska, która była odpowiedzialna także za poprzednie dwie części tej kultowej komedii. „Miszmasz” będzie kontynuacją historii sprzed 30 lat, a widzowie zobaczą jak potoczyły się losy bohaterów po latach politycznej transformacji i społecznych przemian w Polsce. Autor zdjęcia: Źródło: MTL Maxfilm 6

Na ekranie doborowa obsada: wcielający się w nowe postacie Nikodem Rozbicki, Aleksandra Hamkało, Anna Mucha i Maciej Zakościelny jako legendarny Piotruś oraz plejada gwiazd znana z poprzednich części serii, czyli Grażyna Błęcka-Kolska, Ewa Kasprzyk, Zdzisław Wardejn, Katarzyna Łaniewska, Jerzy Rogalski, Wiktor Zborowski. W pozostałych rolach: Katarzyna Skrzynecka, Paweł Nowisz, Małgorzata Rożniatowska, Joanna Jarmołowicz, Wojciech Solarz, Mayu Gralińska-Sakai, Mikołaj Roznerski i Michalina Sosna.