Akcja filmu "Mistrz" rozgrywa się w początkowym okresie funkcjonowania obozu koncentracyjnego Auschwitz. Przedwojenny mistrz Warszawy w wadze koguciej Tadeusz "Teddy" Pietrzykowski ( Piotr Głowacki ), trafił do niego w pierwszym transporcie w 1940 roku. Więzień 77, bo takim numerem został oznaczony, stoczył podczas 3-letniego pobytu kilkadziesiąt zwycięskich pojedynków na ringu, w których stawką było jego życie. Dla współwięźniów stał się symbolem nadziei na przetrwanie i pokonanie nazistowskiego terroru.



Reklama

"Mistrz" jest pełnometrażowym debiutem fabularnym Macieja Barczewskiego ("My Pretty Pony"), zarazem autora scenariusza do filmu. Za zdjęcia odpowiada Witold Płóciennik, scenografię przygotowała Ewa Skoczkowska, autorem muzyki jest Bartosz Chajdecki.



"Mistrz" 1 / 10 Piotr Głowacki na planie filmu "Mistrz" Źródło: materiały dystrybutora Autor: R. Pałka

W główną rolę w filmie wcielił się Piotr Głowacki. Aktor, by upodobnić się do Pietrzykowskiego, schudł aż... 16 kg.

"Przez czternaście miesięcy byłem na diecie pudełkowej. Jadłem pięć posiłków, 1500 kcal dziennie. Pod względem kondycyjnym musiałem przygotować się tak, by podołać trudom realizacji scen walk - pięć dni zdjęciowych po dwanaście godzin w ringu. Do tego dochodził trening pięściarski z Konradem Ostrowskim. Przeszedłem szkolenie od poziomu zerowego. Zaczynaliśmy od kroku podstawowego, postawy i drabinki. Co trening dochodziły kolejne ciosy, a w końcu sparingi, które dały mi poczucie, że rzeczywiście istnieje możliwość, żeby być szybszym od pięści. W pięściarstwie patrzysz na człowieka i przewidujesz jego działania. To inteligentna rozgrywka, jak bardzo szybkie szachy. Mistrzowie wiedzą, gdzie ich przeciwnik będzie za cztery ruchy. Tak działał Tadeusz Pietrzykowski, był wirtuozem uniku" - podkreśla aktor.



"Mistrz" podbija Netfliksa

Film Barczewskiego zadebiutował w kinach 27 kwietnia 2021 roku, jednak nie cieszył się zbyt dużą popularnością. Produkcję obejrzało zaledwie 200 tysięcy osób. Dużo lepszy wynik ma szansę zanotować na Netfliksie. Na popularnej platformie streamingowej zadebiutował 10 kwietnia i już może pochwalić się świetnymi wynikami. "Mistrz" jest obecnie najpopularniejszym filmem w Polsce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Mistrz" [trailer] materiały prasowe

Zobacz również:

Anna Dymna zagra w prequelu "Samych swoich". W kogo się wcieli?