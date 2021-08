"Mistrz": Piotr Głowacki schudł 16 kilogramów

"Wiadomo było, że walki są integralną częścią dramaturgii filmu i postaci, więc nie chcieliśmy posiłkować się dublerami. Ta decyzja, którą podjęliśmy z głównym koordynatorem kaskaderskim i mojego przygotowania Maciejem A. Maciejewskim, ustawiła przebieg prac. Musiałem skupić się na ciele, które będzie eksponowane w większości scen. Film jest obrazem i widza nie oszukasz. Zarówno sylwetka, jak i walki musiały być przekonujące" - mówi Piotr Głowacki.

Piotr Głowacki: Redukcja wagi o 16 kg

Maciej A. Maciejewski koordynator kaskaderów odpowiedzialny za kompleksowe przygotowanie aktora do roli, zaprosił do współpracy trzech specjalistów: Michała Pluskotę, Konrada Ostrowskiego i Jarosława Golca, odpowiedzialnych za przygotowanie fizyczne i trening bokserski. Koordynatorem projektu i głównym trenerem został Michał Pluskota. Aktor nie tylko potrzebował zredukować do roli więźnia z KL Auschwitz masę całkowitą, ale musiał jednocześnie zbudować mięśnie, aby wiarygodnie zaprezentować się w roli pięściarza wagi koguciej. W ramach przygotowań Piotr Głowacki stanął wobec wyzwania całkowitej metamorfozy swojej sylwetki, czego efektem była redukcja wagi o 16 kg. W trakcie przygotowań wykonywał sześć jednostek treningowych w tygodniu. Duża intensywność i trening funkcjonalny miały imitować prawdziwy trening bokserski.



"Przez 14 miesięcy byłem na diecie pudełkowej. Jadłem 5 posiłków, 1500 kcal dziennie. Pod względem kondycyjnym musiałem przygotować się tak, by podołać trudom realizacji scen walk - 5 dni zdjęciowych po 12 godzin w ringu. Do tego dochodził trening pięściarski z Konradem Ostrowskim. Przeszedłem szkolenie od poziomu zerowego. Zaczynaliśmy od kroku podstawowego, postawy i drabinki. Co trening dochodziły kolejne ciosy, a w końcu sparingi, które dały mi poczucie, że rzeczywiście istnieje możliwość, żeby być szybszym od pięści. W pięściarstwie patrzysz na człowieka i przewidujesz jego działania. To inteligentna rozgrywka, jak bardzo szybkie szachy. Mistrzowie wiedzą, gdzie ich przeciwnik będzie za cztery ruchy. Tak działał Tadeusz Pietrzykowski, był wirtuozem uniku" - podkreśla aktor.

Konrad Ostrowski odpowiedzialny za trening pięściarski skupił się na przekazaniu aktorowi podstaw boksowania i nauce techniki.

"Największym wyzwaniem w przygotowaniach było nauczenie Piotra Głowackiego pięściarskiego rzemiosła, ponieważ nigdy wcześniej nie miał kontaktu z boksem. Później staraliśmy się zbliżyć do stylu Teddy’ego i boksu z czasów obozowych" - mówi Konrad Ostrowski.

W teamie przygotowującym aktora do tej wymagającej roli był także Jarosław Golec - kaskader koordynator odpowiedzialny za choreografię wszystkich scen walki w filmie. Do jego zadań należał ostateczny szlif technik bokserskich aktora, nadający charakter postaci w walce. Dopełnieniem wielomiesięcznych przygotowań było spotkanie z trenerem Marianem Basiakiem.

"Na koniec przygotowań nawiązałem kontakt z Marianem Basiakiem (trenerem Łukasza Różańskiego), który pamięta przedwojennych bokserów i który nadal odnosi sukcesy w Stali Rzeszów. Ćwiczył, podobnie jak 'Teddy', u legendarnego Feliksa Stamma - wybitnego szkoleniowca, twórcy tzw. polskiej szkoły boksu. Pokazywał mi stare triki. Dzięki niemu miałem szansę dotknąć pięściarstwa, które już odeszło" - mówi Piotr Głowacki.

"Mistrz": Kim był Tadeusz "Teddy" Pietrzykowski?

Akcja filmu "Mistrz" inspirowanego historią pięściarza Tadeusza "Teddy’ego" Pietrzykowskiego, rozgrywa się w początkowym okresie funkcjonowania obozu koncentracyjnego Auschwitz. Przedwojenny mistrz Warszawy w wadze koguciej trafił do niego w pierwszym transporcie w 1940 roku. Więzień 77, bo takim numerem został oznaczony, stoczył podczas 3-letniego pobytu kilkadziesiąt zwycięskich pojedynków na ringu, w których stawką było jego życie. Dla współwięźniów stał się symbolem nadziei na przetrwanie i pokonanie nazistowskiego terroru.

W rolach głównych: Piotr Głowacki ("Bogowie"), Grzegorz Małecki ("Kurier"), Marcin Bosak ("W ciemności"), Marian Dziędziel ("Dom zły"), Piotr Witkowski ("Proceder"), Rafał Zawierucha ("Pewnego razu...w Hollywood"), Marcin Czarnik ("Syn Szawła") i Jan Szydłowski ("Planeta Singli"). W kinach od 27 sierpnia.

Równolegle z premierą kinową "Mistrza" ukaże się muzyka z filmu skomponowana przez Bartosza Chajdeckiego. 1 września do sprzedaży trafi także książka "MISTRZ. Tadeusz "Teddy" Pietrzykowski" przygotowana przez córkę pięściarza Eleonorę Szafran.