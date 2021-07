"Mistrz": O legendarnym pięściarzu z Auschwitz

Już 27 sierpnia do kin trafi jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku - "Mistrz" z Piotrem Głowackim. Prezentujemy oficjalny zwiastun i plakat produkcji inspirowanej historią Tadeusza Pietrzykowskiego, który podczas wojny walczył o życie na obozowych ringach.

Piotr Głowacki na plakacie filmu "Mistrz"

- Jest to przede wszystkim opowieść o niezwykłym człowieku, który dzięki swojej pasji i umiejętnościom pokazał, że nawet w tak nieludzkich warunkach można pokonać zło i zachować godność. Tworząc scenariusz, podjąłem się tematu, który jest mi szczególnie bliski poprzez osobę dziadka, ocalałego z zagłady więźnia Auschwitz - podkreśla reżyser Maciej Barczewski. Tytuł "Mistrz" traktuję jako słowo, które ma wiele różnych definicji i interpretacji. Cały film jest próbą odpowiedzi na pytanie: Co to znaczy być mistrzem? - dodaje odtwórca głównej roli Piotr Głowacki.



Akcja filmu rozgrywa się w początkowym okresie funkcjonowania obozu koncentracyjnego Auschwitz. Przedwojenny mistrz Warszawy w wadze koguciej Tadeusz "Teddy" Pietrzykowski, trafił do niego w pierwszym transporcie w 1940 roku. Więzień 77, bo takim numerem został oznaczony, stoczył podczas 3-letniego pobytu kilkadziesiąt zwycięskich pojedynków na ringu, w których stawką było jego życie. Dla współwięźniów stał się symbolem nadziei na przetrwanie i pokonanie nazistowskiego terroru.

"Mistrz" [trailer]

Poza Piotrem Głowackim w filmie występują: Grzegorz Małecki ("Kurier"), Marcin Bosak ("W ciemności"), Marian Dziędziel ("Dom zły"), Piotr Witkowski ("Proceder"), Rafał Zawierucha ("Pewnego razu... w Hollywood"), Marcin Czarnik ("Syn Szawła") i Jan Szydłowski ("Planeta Singli").

"Mistrz" jest pełnometrażowym debiutem fabularnym Macieja Barczewskiego ("My Pretty Pony"), zarazem autora scenariusza do filmu. Za zdjęcia odpowiada Witold Płóciennik ("Ikar. Legenda Mietka Kosza") nagrodzony podczas festiwalu filmowego w Gdyni. Scenografię przygotowała laureatka nagrody Emmy - Ewa Skoczkowska ("Kamienie na szaniec"). Autorem muzyki jest Bartosz Chajdecki ("Bogowie").

Piotr Głowacki na planie filmu "Mistrz"

W grudniu 2020 roku film wziął udział w konkursie głównym 45. FPFF w Gdyni. "'Mistrz' jest najlepszym polskim dramatem bokserskim" - pisał w trakcie festiwalu Kuba Koisz. "Uniwersalna opowieść o człowieczeństwie i godności w czasach bez grama nadziei. Piotr Głowacki w roli Tadeusza Pietrzykowskiego to wielka aktorska kreacja" - podkreślała Karolina Korwin Piotrowska.

"Mistrz" jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Producentami obrazu są współtwórcy sukcesu filmu "Najlepszy" - Krzysztof Szpetmański i Leszek Starzyński (Iron Films). Koproducenci: Telewizja Polska, Cavatina GW, Hardkop, Moovi. Dystrybucja w Polsce - Galapagos Films.

"Mistrz" [teaser]

Równolegle z premierą filmu 1 września do sprzedaży trafi także książka "MISTRZ. Tadeusz "Teddy" Pietrzykowski" - przygotowana przez córkę pięściarza, Eleonorę Szafran.