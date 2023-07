"Mission: Impossible" zarabia miliony. Mimo to wynik rozczarowuje

Najnowsza część przygód Ethana Hunta weszła do amerykańskich kin już w środę 12 lipca, także podane przychody pochodzą z pięciu dni emisji. W tym czasie film Christophera McQuarrie'ego zarobił osiemdziesiąt milionów dolarów. Jest to najlepszy wynik w historii serii "Mission: Impossible" Mimo to producenci filmu mogą być rozczarowani.

Najbardziej optymistyczne prognozy mówiły o 100 milionach dolarów przychodu w pierwszy weekend, nieco bardziej wyważone o 90 milionach — na tyle też liczyli twórcy. Na całym świecie film zarobił 235 miliony dolarów.

Reklama

Wygórowane prognozy wynikały z kilku czynników. Analitycy liczyli, że widzów zachęci popularność Cruise'a i bardzo dobre recenzje. Wskazywali także na świetny wynik jego zeszłorocznego hitu "Top Gun: Maverick".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" [trailer 2] materiały prasowe

Należy zaznaczyć, że budżet "Dead Reckoning, Part 1" był wyjątkowo wysoki. Wyniósł ponad 290 milionów dolarów. Wynikało to z przedłużających się prac na planie, głównie z powodu pandemii i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa, mających zatrzymać rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

Chociaż wynik z pierwszego weekendu rozczarowuje, analitycy wskazują, że seria "Mission: Impossible" w ostatnich latach cieszyła się długim czasem wyświetlania na ekranach kinowych, a frekwencyjne spadki z tygodnia na tydzień nie były tak dramatyczne, jak przy innych produkcjach. "Dead Reckoning, Part 1" nie jest też w żadnej mierze bombą box-offisową jak "Flash" i "Indiana Jones: Artefakt przeznaczenia".