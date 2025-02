"Mission: Impossible - The Final Reckoning". To koniec kultowej serii

Podczas Super Bowl 2025 fani kultowej serii "Mission: Impossible" mogli w końcu zobaczyć zwiastun 8. części. Przekonali się również, że to faktycznie koniec. Zgodnie z zapowiedziami "Mission: Impossible - The Final Reckoning" będzie finałową odsłoną franczyzy. Potwierdził to sam Tom Cruise, któy już od 29 lat wcięla się w postać Ethana Hunta, mówiąc pod koniec teasera: "Zaufaj mi jeden ostatni raz".

Wyemitowany zwiastun to oczywiście seria kolejnych trudnych zadań, które może wykonać tylko Hunt, i szereg popisów kaskadereskich Cruise'a, który zdaje się do perfekcji opanował granie w kinie akcji. Najpierw widzimy go pędzącego sprintem pomiędzy drzewami, później wychodzącego z opresji pod wodą, a nawet na skrzydle lecącego samolotu. W tle słyszymy, że wszystko, co zrobił i czym jest, prowadziło go do tego momentu, co dodatkowo sugeruje, że 8. część filmu będzie ostatnim rozdziałem franczyzy.

"Mission: Impossible - The Final Reckoning". Kiedy premiera?

Fabuła będzie kontynuowała poszukiwania przez agenta i jego zespół sztucznej inteligencji o nazwie "The Entity". Po drodze Hunt znów zmierzy się z Gabrielem, wrogiem z przeszłości, który odpowiada za śmierć bliskiej mu osoby. W filmie poza Cruise'em wystąpią Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Esai Morales, Shea Whigham, Henry Czerny, Angela Bassett, Janet McTeer, Holt McCallany i Nick Offerman.

"Mission: Impossible — The Final Reckoning" wejdzie do kin 23 maja 2025 roku. Z powodu licznych przerw podczas pracy na planie i przesunięć daty premiery budżet filmu rozrósł się do imponujących 400 milionów dolarów.

