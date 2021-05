"Mission: Impossible", czyli jak Tom Cruise został kaskaderem

Tom Cruise wspiął się na najwyższy wieżowiec świata. Tom Cruise starał się dostać do kokpitu odbijającego od ziemi samolotu. Tom Cruise wykonał 106 skoków ze spadochronem dla nakręcenia maksymalnie trzech minut filmu. Wszystkich wyżej wymienionych i wielu więcej atrakcji uświadczyli widzowie kolejnych części serii "Mission: Impossible". 20 maja 2021 minie ćwierćwiecze od premiery pierwszej odsłony cyklu.

Tom Cruise jako Ethan Hunt w "Mission: Impossible" /Cruise Wagner Productions/Collection Christophel /East News

Film Briana de Palmy z 1996 roku stanowi bezpośrednią kontynuację serialu pod tym samym tytułem, emitowanego w latach 1966-1973 przez stację CBS. Opowiadał on o małym oddziale należącym do agencji Impossible Missions Force (IMF). Od drugiego sezonu grupą dowodził grany przez Petera Gravesa Jim Phelps, a wśród członków głównej obsady znalazł się między innymi Martin Landau, późniejszy laureat Oscara za drugoplanową rolę w "Edzie Woodzie". Serial został wznowiony w latach 1988-1990. Ze starej obsady powrócił wówczas jedynie Graves.

Film de Palmy opowiadał o kolejnym oddziale zebranym przez Phelpsa, w którego tym razem wcielił się Jon Voight. Nowa drużyna udaje się na misję do Pragi. Tam dochodzi jednak do tragedii - niemal wszyscy członkowie ekipy giną. Przeżywają jedynie Ethan Hunt (Tom Cruise) i Claire (Emmanuelle Béart), żona Phelpsa. Okazuje się, że w IMF działa podwójny agent. Wszelkie poszlaki wskazują na Hunta. Teraz musi on uciekać przed swoimi dawnymi pracodawcami, udowodnić swą niewinność i pomścić zabitych towarzyszy.

Prawa do obu seriali należały do wytwórni Paramount Pictures, która od dłuższego czasu nosiła się z zamiarem realizacji jego filmowej adaptacji. Okazja pojawiła się za sprawą Toma Cruise'a. Popularny aktor jako dziecko uwielbiał produkcję telewizyjną z Landauem i Gravesem. Film był współprodukowany przez jego wytwórnią C/W Productions, którą otworzył razem z Paulą Wagner, byłą agentką castingową. Gwiazdor początkowo pracował nad filmem z Sydneyem Pollackiem, jednak ostatecznie na stanowisko reżysera wybrał Briana de Palmę.

Ogromny problem stanowił scenariusz, który był kilkukrotnie przepisywany. De Palma miał kilka pomysłów na sceny akcji. Scenarzyści nie byli jednak zadowoleni z wypełnień między nimi. W dodatku Cruise co chwilę nalegał na podbicie efektowności scen, chcąc onieśmielać widzów przy każdej możliwej okazji. Jego pomysły podniosły budżet filmu z kwoty oscylującej w okolicach 50 milionów dolarów do aż 62 milionów.

Jedną z fantazji aktora była scena w praskiej restauracji, podczas której grany przez niego Ethan Hunt ucieka przed swoimi zwierzchnikami dzięki rozbiciu ogromnych akwariów. Sprawiła ona niemały kłopot ekipie realizacyjnej. Istniała możliwość ranienia aktora przez jeden z odłamków szkła, w najgorszym wypadku mógł on też utonąć - do pomieszczenia miało zostać wlane przeszło 16 ton wody. Mimo to skorzystanie z usług kaskadera nie wchodziło w grę. Cruise zgodził się wystąpić w scenie. Dla niego kręcenie skończyło się z potłuczoną kostką. Jeden z kaskaderów miał mniej szczęścia - sporej wielkości kawałek szkła wbił się w jego nogę.

Cruise chciał także, by finał filmu rozegrał się na dachu pociągu. Jego realizacja zajęła sześć tygodni. Zanim do niej doszło, reżyser i jego pomocnicy musieli się sporo napracować, by spełnić oczekiwania gwiazdy. Cruise stwierdził, że w finale najlepiej sprawdziłby się superszybki francuski pociąg TGV. Gdy uzyskano zgodę na jego użycie, zaczęto poszukiwanie torów, na których możliwa byłaby realizacja zdjęć. Na koniec zostawiono kwestię realizmu - twórcom zależało na oddaniu szybkości pociągu między innymi poprzez zniekształcenie twarzy aktorów znajdujących się na jego dachu.