"Mission: Impossible 7": Zdjęcia zostaną wznowione we wrześniu

Coraz więcej ekip filmowych ogłasza zamiar powrotu do zdjęć przerwanych na początku roku przez pandemię COVID-19. Twórcy kolejnego filmu z serii "Mission: Impossible" zapowiadają, że wracają na plan we wrześniu.

Tom Cruise na planie "Mission: Impossible - Fallout" /materiały prasowe

Twórcy powoli wracają na plan. W Nowej Zelandii jest już James Cameron, który będzie tam kontynuował zdjęcia do kolejnych części "Avatara", produkcje realizowane w Wielkiej Brytanii - między innymi drugi sezon "Wiedźmina" i "The Batman" Matta Reevesa - będą mogły wystartować już w lipcu.

Twórcy kolejnego filmu z serii "Mission: Impossible" zapowiedzieli właśnie, że wrócą do zdjęć we wrześniu.



Informacją o planach wznowienia prac podzielił się drugi reżyser filmu Tommy Gormley w wywiadzie dla BBC Radio 4. W rozmowie odniósł się do opublikowanych wczoraj wytycznych, które umożliwią powrót na plany filmowe w Wielkiej Brytanii.

"Mamy nadzieję rozpocząć zdjęcia we wrześniu. Byliśmy zaledwie kilka dni od rozpoczęcia zdjęć w Wenecji. Byliśmy w samym epicentrum pandemii, gdy to wszystko się zaczęło - gdy zostaliśmy zmuszeni do zamknięcia planu, na którym pierwszy klaps miał paść w przeciągu czterech, pięciu dni. Dlatego liczymy na to, że uda nam się ponownie wystartować ze zdjęciami we wrześniu i mamy nadzieję, że będziemy w stanie odwiedzić wszystkie kraje, jakie mieliśmy w planach. Sporą część zdjęć zaplanowano w Wielkiej Brytanii i jesteśmy przekonani, że uda nam się skończyć do kwietnia, maja przyszłego roku" - powiedział Gormley.

W tym samym wywiadzie Gormley pochwalił wytyczne dotyczące bezpieczeństwa na planach filmowych opracowane przez British Film Commission we współpracy z brytyjskim rządem, organizacjami zajmującymi się zdrowiem i bezpieczeństwem oraz Brytyjskim Instytutem Filmowym. Artysta nazywa je doskonałymi.

Twórca zauważa jednocześnie, że przed twórcami "Mission: Impossible 7" stoi poważne wyzwanie. Biorąc pod uwagę skalę tego przedsięwzięcia, ogromną ekipę i wiele miejsc na całym świecie, w których mają być nagrywane zdjęcia do tego filmu, jego autorzy będą musieli się bardzo starać, by zrealizować to, co sobie założyli, a jednocześnie stosować się do procedur bezpieczeństwa.

"Tysiące ludzi pracujących na planach filmowych musi wrócić do pracy. Musimy to robić ostrożnie, chroniąc siebie i swoich kolegów. Bez dwóch zdań to możliwe i pracujemy do upadłego, żeby temu podołać" - mówi Gormley.

Premiera filmu "Mission: Impossible 7" planowana jest na 19 listopada 2021 roku.