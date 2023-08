" Misja Stone " ("Heart of Stone") to najnowszy film Netfiksa, który ma być kobiecą odpowiedzią na serię filmów opowiadających o przygodach Jamesa Bonda. Pełna akcji produkcja przedstawia losy najlepszych agentów, którzy w niepewnych czasach, kiedy zawodzą rządzący, dbają o zachowanie pokoju. Ich celem będzie powstrzymanie nieprzewidywalnej hakerki przed wykradnięciem cennej i niebezpiecznej broni.

W roli głównej wystąpiła Gal Gadot , a u jej boku zobaczymy takich aktorów jak: Jamie Dornan , Alia Bhat i Matthias Schweighöfer. Reżyserem najnowszej produkcji Netfliksa jest Tom Harper , 43-latek, który do tej pory był odpowiedzialny za takie tytuły jak: "Wyklęci", "Anioł śmierci" czy "Wojna i pokój". Wyreżyserował również niektóre odcinki serialu "Peaky Blinders".

Przed premierą "Misji Stone" porozmawialiśmy z Gal Gadot, Matthiasem Schweighöferem i Tomem Harperem. Wywiady z aktorami i twórcami "Misji Stone" odbyły się w czerwcu, przed strajkiem aktorów w Hollywood.

Gal Gadot dla Interii: Nie chcieliśmy walczyć z Bondem czy "Mission: Impossible"

Gal Gadot to izraelska aktorka, która zyskała międzynarodową sławę dzięki roli Wonder Woman. Co ciekawe, Gadot ma polskie korzenie, a jej babcia mieszka w Warszawie. 38-latka rozpoczęła karierę aktorską występem w filmie "Szybko i wściekle" w 2009 roku. Od tamtej pory regularnie pojawia się na wielkim ekranie. W ostatnich latach widzowie mogli ją oglądać m.in. w "Śmierci na Nilu", "Czerwonej nocie" czy produkcjach DC.

W "Misji Stone" Gal Gadot wciela się w rolę głównej bohaterki - Rachel Stone. W rozmowie z Interią odniosła się do porównań do najpopularniejszych filmów akcji, w których do tej pory zazwyczaj głównym bohaterem był mężczyzna. Co aktorka sądzi o określaniu "Misji Stone" jako "kobiecej odpowiedzi na Jamesa Bonda"?

To przede wszystkim bardzo duży komplement. Jestem wielką fanką tych filmów. Dorastałam, oglądając Jamesa Bonda, serię "Mission: Impossible", "Tożsamość Bourne’a", czy "Szklaną pułapkę". Te filmy mnie zawsze inspirowały

Gal Gadot już wcześniej podkreślała, że jest przeciwniczką tworzenia kobiecych postaci na wzór męskich. W "Misji Stone" ważne było, by wykreować zupełnie samodzielną bohaterkę.

Kiedy rozpoczęliśmy pracę nad "Misją Stone", naszym zamysłem nie było rozpoczęcie walki z Bondem, czy z "Mission". Chcieliśmy stworzyć samodzielny film w ramach tego gatunku. Fakt, że już teraz jesteśmy porównywani do wspomnianych tytułów, sprawia, że mam dreszcze dodała w rozmowie z Interią

Aktorka wydaje się być podekscytowana nowym projektem, który na Netfliksie zadebiutuje 11 sierpnia. Dodała, że widzowie mogą się spodziewać emocjonującej produkcji.

Uważam, że "Misja Stone" ma wszystkie potrzebne elementy, od sensacji, przez zwroty akcji po wątki dramatyczne i historie relacji między bohaterami. Są również momenty komediowe. Mam nadzieję, że widzom się spodoba

"Misja Stone": Tom Harper i Matthias Schweighöfer o ulubionych lokacjach

"Misja Stone" to niezaprzeczalna nowość w gatunku filmów akcji. Do tej pory widzowie nie mieli okazji zbyt często oglądać na wielkim ekranie kobiety w głównej roli szpiega. Reżyser Tom Harper w rozmowie z Interią opowiedział, co produkcja może wnieść nowego do gatunku.

Dorastałem, oglądając tego typu filmy. Szansa na opowiedzenie zupełnie nowej, oryginalnej historii w gatunku okazała się być dla mnie bardzo pociągająca. Uwielbiam to, że w roli głównej występuje Gal Gadot. Nie ma zbyt wielu kobiecych głównych postaci w kinie akcji. W "Misji Stone" ukazujemy również rozwój pod względem technologicznym, jego siłę oraz jak wykorzystujemy go jako ludzie

Zdjęcia do "Misji Stone" powstawały w Wielkiej Brytanii, Maroku, Portugalii, Włoszech oraz na Islandii. Dziennikarka Interii, Justyna Miś, zapytała Toma Harpera i Matthiasa Schweighöfera o ulubione lokacje z filmu.

Jeśli o mnie chodzi, odpowiedź jest prosta. Uwielbiałem pokój z komputerami. Świetna lokacja przyznał żartobliwie Schweighöfer

Tom Harper wspomniał o pałacu w indyjskim stylu, zbudowanym przez maharadżę w Wielkiej Brytanii. "Niesamowicie piękny i trudny do znalezienia w Wielkiej Brytanii" - przyznał reżyser.

Kręciliśmy film w sześciu różnych krajach i każdy z nich miał inny design. Nie potrafię chyba wymienić jednego najlepszego... Bycie na szczycie włoskich Alp było niesamowite, pustynia w Maroku była fantastyczna, Lizbona była świetna. Myślę, że to kombinacja lokacji sprawia, że film wygląda imponująco dodał Harper

"Misja Stone": Kiedy premiera?

Film "Misja Stone" od 11 sierpnia będzie dostępny na Netfliksie.