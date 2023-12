1 / 6

We wtorek, 18 października 2016, mija dokładnie 40 lat od premiery filmu Stanisława Barei "Brunet wieczorową porą". Jak większość produkcji twórcy "Misia", była to komedia satyryczna. Główny bohater uwikłany jest w absurdy codzienności i usiłuje wyjść z sytuacji, w jakie wpędza go własna naiwność lub zła wola otoczenia.