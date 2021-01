Miranda Kerr i jej mąż kupili willę w Paryżu

Od dziś Miranda Kerr może wieść życie godne Marii Antoniny. A to za sprawą luksusowej, historycznej posiadłości w sercu Paryża, którą kupiła wraz z mężem, miliarderem Evanem Spiegelem, założycielem aplikacji Snapchat. Willa kosztowała 30 mln dolarów (ponad 110 mln złotych).

Miranda Kerr zamieszka w Paryżu /face to face/FaceToFace/REPORTER /East News

Willa ma 3000 tys. metrów kwadratowych. Taką samą powierzchnię zajmuje prywatny park, który ją otacza. W domu mieści się sześć sypialni, pięć łazienek, biblioteka, pokój muzyczny i piwnica z winami. Swoje pokoje ma też personel obsługujący domowników. Do tego w ogrodzie jest basen.



O astronomicznej cenie nieruchomości - 30 mln dolarów (według ustaleń dziennika "New York Post"), decyduje również jej położenie. Willa ulokowana jest w centrum Paryża, nieopodal Sekwany. Nowi gospodarze planują remont posiadłości.



Zakup nieruchomości w Paryżu to kolejne ogniwo, które połączyło Evana Spiegela z Francją, po tym, jak w 2018 r. otrzymał z rąk prezydenta Emmanuela Macrona obywatelstwo francuskie. Uzyskał je za zasługi dla rozwoju francuskiej gospodarki. V Republice przybył bardzo majętny obywatel - fortuna 30-latka, który jest twórcą Snapchata, aplikacji do dzielenia się zdjęciami i czatowania, szacowana jest na 9 mld dolarów.

Reklama

Miranda Kerr to australijska supermodelka, która był również aniołkiem Victoria's Secret. Ma również za sobą epizod aktorski - zagrała w serialach "Jak poznałem waszą matkę" i "Love Advent".

Spiegel ożenił się z byłym aniołkiem Victoria's Secret w 2017. Para doczekała się dwojga dzieci. Miranda Kerr ma również syna z pierwszego małżeństwa z Orlando Bloomem (teraz związanym z Katy Perry).

Willa, którą nabyli Miranda Kerr z mężem, nie jest ich jedynym domem. Spiegelowie mają także do swojej dyspozycji willę w Brentwood w Kalifornii, na którą w 2016 r. wydali 12 mln dolarów. To właśnie tam odbył się ich ślub.

Instagram Post

Instagram Post