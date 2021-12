Minister Gliński o "Lokatorce": Bardzo ważny film

"Lokatorka" Michała Otłowskiego to poruszający dramat sensacyjny, inspirowany do dziś niewyjaśnioną sprawą śmierci warszawskiej aktywistki - Jolanty Brzeskiej. Film odsłania kulisy funkcjonowania i metody działania tzw. mafii reprywatyzacyjnej, dla której niechciani lokatorzy stanowią wyłącznie "ludzką wkładkę" do przejmowanych siłą kamienic, a dramaty ich mieszkańców są niczym wobec walki o wpływy i niewyobrażalne pieniądze.



Reklama

Spokój mieszkańców kamienicy na warszawskim Mokotowie burzy pojawienie się rzekomego, prawnego właściciela budynku. Stosując bezwzględne metody, mężczyzna zaczyna zmuszać kolejne rodziny do wyprowadzki. Najbardziej zdeterminowana w walce o prawo do swego mieszkania jest Janina Markowska ( Sławomira Łozińska ). Kobieta nie zamierza opuścić domu, w którym jej rodzina mieszka od ponad 70 lat. Kiedy jednak obiekt pustoszeje, a Janina znika w tajemniczych okolicznościach, policja rozpoczyna dochodzenie.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Lokatorka" [trailer] materiały prasowe

Prowadzi je stojąca na czele specgrupy oficer - Anna Szerucka ( Irena Melcer ). Kolejne poszlaki naprowadzają funkcjonariuszkę na trop intrygi, w którą zamieszani są politycy, agenci dawnych służb oraz wysoko postawieni członkowie palestry. Rozpoczyna się nierówna walka z układem, której stawką jest życia oraz prawa wyrzucanych na bruk mieszkańców.



Film Otłowskiego uczestniczył w konkursie głównym tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i zapewnił Sławomirze Łozińskiej nagrodę za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą. W produkcji wystąpili również m.in. Leszek Lichota , Jan Frycz , Andrzej Grabowski , Kamil Nożyński i Piotr Głowacki . Autorami scenariusza są Jacek Matecki i Tomasz Klimala. Za zdjęcia odpowiada Artur Żurawski, a za muzykę - Łukasz Targosz.

"Lokatorka" 1 / 8 Mija dziesięć lat od śmierci Jolanty Brzeskiej, działaczki Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Ikona walki o prawa lokatorskie sprzeciwiała się mafii reprywatyzacyjnej; nie zgadzała się na radykalne podwyżki czynszów, nachodzenie lokatorów w domach, uciążliwe remonty nieruchomości czy wreszcie eksmisje. Dekadę temu wyszła z domu i nie wróciła, kilka dni po zgłoszeniu jej zaginięcia, w Lesie Kabackim znaleziono zwęglone ciało kobiety. Sprawców zabójstwa wciąż nie odnaleziono. Źródło: materiały prasowe Autor: Kino Świat udostępnij

O premierze filmu przypomniał w piątek szef MKiDN na swoim profilu na Twitterze. "Do kin wchodzi dzisiaj bardzo ważny film 'Lokatorka'. Prawie 3 mln z 6 mln budżetu filmu pochodzi ze środków publicznych - dotacji PISF oraz mechanizmu zachęt audiowizualnych. Współproducentem filmu jest również TVP (2,5 mln zł)" - napisał Piotr Gliński.

Zobacz również:

"Jeden z dziesięciu": Skandal? Widzowie grzmią!

Szczere słowa Stuhra. "Byłem upodlony, pijany i leżałem na ziemi"

Jej śmierć wstrząsnęła Polską. Co naprawdę się stało?