Martin Lawrence zaprzeczył informacjom na temat rezygnacji z projektu czwartej części filmu "Bad Boys" w rozmowie z magazynem "Ebony". "Mamy przed sobą przynajmniej jeszcze jedną część" - stwierdził. Aktor nie podał jednak żadnych dodatkowych szczegółów dotyczących tego projektu.

Przed tym, jak Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka , szanse na kontynuacje serii były duże. Nakręcony prawie dwadzieścia lat po drugiej części cyklu film "Bad Boys for Life" zarobił najwięcej ze wszystkich odsłon serii. Zysk w wysokości 426 milionów dolarów sprawił, że na koncie całego cyklu jest już 840 milionów dolarów. A w takiej sytuacji aż prosi się o kontynuowanie cyklu.

W rozmowie z "Ebony" Lawrence wrócił pamięcią do filmu "Bad Boys" z 1995 roku. Przyznał, że wyreżyserowany przez Michaela Baya film był obarczony sporym ryzykiem, bo w dwóch rolach głównych obsadzono afroamerykańskich aktorów. I choć obaj byli gwiazdami telewizyjnych komedii, nie było pewności, że przełoży się to na sukces kasowy filmu kinowego.



"To była duża sprawa. Udowodniliśmy, że potrafimy przyciągnąć ludzi do kin. Udowodniliśmy, że dwie czarnoskóre gwiazdy, dwie gwiazdy sitcomów, potrafią zarobić pieniądze w box-office" - powiedział Lawrence.