Miłość w filmowym świecie: Małgorzata Foremniak i Waldemar Dziki. Miłosny trójkąt i zdrady

Małgorzata Foremniak: Marzenie z dzieciństwa

Urodzona 8 stycznia 1967 roku, Małgorzata Foremniak przez wiele lat uchodziła za największą gwiazdę polskich seriali. Nie wszyscy dzisiaj pamiętają, że była pierwszą aktorką, która sięgnęła po Złotą Telekamerę "Tele Tygodnia". Pochodzi z Jedlińska - małego miasteczka położonego w pobliżu Radomia. Jej mama pracowała w jedlińskiej aptece, a tata był dyrektorem tamtejszej szkoły. W jednym z wywiadów przyznała, że odkąd pamięta, chciała zostać aktorką.



"Do radomskiego liceum im. Kochanowskiego dojeżdżałam podmiejskim autobusem, marząc, by w przyszłości stanąć na scenie teatru i grać, grać, grać. Z naszego liceum aż cztery osoby zdawały do szkoły aktorskiej, ale tylko ja się dostałam" - wspominała Foremniak.

Małgorzata Foremniak wybrała łódzką Filmówkę, bo zakochała się do szaleństwa w chłopaku, który po maturze zamierzał wyjechać na studia właśnie do Łodzi. Studia kojarzą się jej przede wszystkim z pracą i ogromną miłością do teatru, który dla jej rocznika był niemal świątynią. Jeszcze podczas studiów zadebiutowała małymi ekranowymi rolami. Na dużym ekranie zadebiutowała w 1990 rolą Małgorzaty uwodzącej Fausta (granego przez Bogusława Lindę) w filmie Wojciecha Biedronia "In flagranti".



Waldemar Dziki: Cudowne dziecko polskiego kina

Waldemar Dziki urodził się 28 września 1956 roku w Zakopanem. W 1980 ukończył studia na Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Debiutował trzy lata później filmem "Kartka z podróży", wyróżnionym m.in. Nagrodą im. Andrzeja Munka oraz nagrodą za debiut i główną rolę męską na festiwalu filmowym w Gdańsku (obecnie Gdyni).

Kolejnym filmem Dzikiego było również pokazywane na festiwalu filmowym w Gdańsku "Cudowne dziecko" (1986). Za tę ostatnią produkcję Dziki otrzymał wiele nagród, m.in. Złotego Motyla na MFF dla dzieci w Teheranie, Grand Prix na MFF w Belgradzie, Grand Prix na MFF w Figueira da Foz, nagrody jury dziecięcego na MFF w Moskwie, Poznańskie Koziołki dla najlepszego filmu aktorskiego w grupie filmów dla dzieci starszych oraz Nagrodę Jury Dziecięcego "Marcinek" (Kryształowe Koziołki) na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza "Ale Kino!". W kolejnych latach artysta wyreżyserował też m.in. film "Lazarus" (1993).



Małgorzata Foremniak miała 25 lat, kiedy na scenie w teatrze w Radomiu zobaczył ją Waldemar Dziki, poszukujący odtwórczyni głównej roli w serialu "Bank nie z tej ziemi". Chociaż początkowo w ogóle nie brał jej pod uwagę, a między niedawną studentką i reżyserem pojawiły się zgrzyty - to właśnie początkującą aktorkę zaangażował do swojego nowego projektu. Serial cieszył się dużym powodzeniem, a rola Ewy otworzyła Foremniak drzwi do wielkiej kariery.

Foremniak, Dziki, Trafankowska: Miłosny trójkąt na planie "Na dobre i na złe"

Aktorka i reżyser szybko spotkali się przy pracy nad kolejnym projektem. Foremniak miała zagrać główną rolę w serialu "Na dobre i na złe", za kamerą którego stanął Dziki. Tym razem ich relacja przybrała niespodziewany obrót, na planie para zakochała się w sobie do szaleństwa.

"Nasz związek zaczął się od przyjaźni. Najpierw były długie rozmowy, wzajemna pomoc. Dopiero później przyszła miłość" - wyznała Foremniak w jednym z wywiadów.

Foremniak i Dziki musieli jednak uważać, mężczyzna był wówczas mężem Darii Trafankowskiej, która... również grała w "Na dobre i na złe" (wcielała się w pielęgniarkę Danusię). I choć od jakiegoś czasu byli małżeństwem jedynie na papierze, to mieli razem syna, Wita Dzikiego.

Także Foremniak miała już wówczas na koncie nieudaną relację. Rozpadło się jej małżeństwo z Tomaszem Jędruszczakiem, z którym doczekała się córki - Aleksandry. Związek ten okazał się wyjątkowo toksyczny. Mąż chciał ją kontrolować do tego stopnia, że przerażona aktorka zdecydowała się na ucieczkę z Radomia do Warszawy. Starała się ukryć przed nim córkę, żeby utrudnić porzuconemu mężowi odebranie jej ukochanego dziecka.



Zażyła relacja Dzikiego i Foremniak doprowadziła do ostatecznego rozpadu małżeństwa reżysera, który dla ukochanej zostawił żonę oraz syna.



"Byłem przyzwyczajony do tego, że tata przyjeżdżał i odjeżdżał. Że stale pracował gdzieś poza domem, więc kiedy nagle zniknął na dłużej, nie poczułem się jakoś specjalnie zraniony" - stwierdził po latach Wit Dziki. Także Trafankowska nie żywiła urazu do byłego męża i koleżanki z planu.

Małgorzata Foremniak i Daria Trafankowska: Przyjaźń zamiast rywalizacji

Małgorzata Foremniak i Waldemar Dziki: Najlepsze lata

Małgorzata Foremniak i Waldemar Dziki pobrali się ostatecznie w 1998 roku. "Jesteśmy stworzeni do tego, żeby żyć w parze. Moim spełnieniem jest Waldemar!" - przekonywała aktorka w wywiadzie dla "Rewii". Oboje mieli po jednym dziecku, ale szybko zdecydowali się na wspólną adopcję dwójki kolejnych: Mileny i Patryka.



"Decyzja o adopcji była spontaniczna, ale racjonalna. Pamiętam taki moment: Waldek, wielki mężczyzna, zabawia dzieci w szpitalnej sali, a Milena mu coś rezolutnie tłumaczy. Obserwuję tę sytuację z dystansu, jak widz... Wieczorem w domu, co tu gadać, otwierało się wino, żeby jakoś zrzucić z siebie stres. I wtedy słyszę Waldka: 'Pamiętasz tę dziewczynkę, która z nami rozmawiała? Może wszystko stało się po to, żebyśmy mogli ją spotkać?'. Wtedy zaczęliśmy interesować się losem Mileny i jej brata, którzy byli w domu dziecka i... tak się potoczyło" - opowiadała gwiazda w "Twoim Stylu".



7 listopada 1999 roku widzowie TVP2 po raz pierwszy zobaczyli Małgorzatę Foremniak jako doktor Zosię Stankiewicz w debiutującym tego dnia na antenie Dwójki serialu "Na dobre i na złe". Ta rola przyniosła jej największą popularność i aktorka z dnia na dzień stała się ulubienicą Polaków.



Sława miała jednak swoje złe strony. W pewnym momencie oboje wpadli w wir pracy, a to sprawiło, że zaczęli się od siebie oddalać. "Waldek jest skomplikowaną osobą. Ma swoje zasady i przyzwyczajenia. Nie zawsze udaje się nam to szczęśliwie zgrać" - mówiła Foremniak w jednej z rozmów.



Małgorzata Foremniak: Romans na parkiecie

Droga kariery zaprowadziła wówczas gwiazdę do udziału w "Tańcu z gwiazdami", popularnym show TVN. Miała okazję występować w parze z Rafałem Maserakiem, który - jak się później okazało - stał się dla niej kimś więcej niż tylko partnerem w tańcu.



Po raz pierwszy para zachwyciła jurorów swoim tanecznym występem w 2005 roku. Choć ludzie szybko zaczęli spekulować o uczuciu, które miało łączyć gwiazdę z tancerzem, Foremniak i Maserak na początku ukrywali swój romans.



W końcu jednak zdecydowali się potwierdzić doniesienia o związku. Prasa rozpisywała się na ich temat, upubliczniając gorące fakty z ich wspólnego życia. W mediach pojawiały się ich wspólne zdjęcia z wakacji i fotografie z imprez. Często zwracano przy tym uwagę na dużą różnicę wieku pomiędzy partnerami - Małgorzata Foremniak była od swojego kochanka aż o 17 lat starsza.

Małgorzata Foremniak: Za romans zapłaciła najwyższą cenę

W pewnym momencie zaczęto plotkować nawet o tym, że romans doprowadzi do zniszczenia małżeństwa Foremniak. Sytuacja szybko się jednak zmieniła. Celebryci, którzy niegdyś nie widzieli poza sobą świata, przestali być widywani razem. W końcu stało się jasne, że ich związek się rozpadł.

Ich związek to było naprawdę wielkie zauroczenie. Ale z czasem Małgorzata zrozumiała, że wiele ich jednak dzieli i że ten związek nie ma przyszłości. Po prostu uczucie się wypaliło. To bzdura, że była uzależniona od Maseraka mówiła znajoma aktorki w rozmowie z magazynem "Party".

Waldemar Dziki nie pozostał jednak dłużny swojej żonie. Podczas gdy ona bawiła się z Rafałem Maserakiem, on znalazł sobie nową ukochaną. Postanowił ułożyć sobie życie na nowo.



Dzień przed Wigilią Waldek wyprowadził się z ich domu. Potem jeszcze w święta pogodził się z Małgosią, ale to był koniec ich 13-letniego małżeństwa wyznała w "Na Żywo" znajoma aktorki.

Małgorzata Foremniak i Waldemar Dziki: Rozstanie

Ostatecznie to Foremniak złożyła wniosek o rozwód. "Nasze małżeństwo się wykoleiło" - wyznała wówczas. Papiery rozwodowe zostały podpisane w 2011 roku. Rozstali się jednak się w dobrych stosunkach.



"Bycie w związku, który się rozpada, który nic już nie wnosi, a raczej zabiera, to ten moment, kiedy pojawia się decyzja o zmianie. Dużo razem przeżyliśmy, dużo razem zbudowaliśmy, ale zagonione życie sprawiło, że zaczęliśmy się rozmijać. Na szczęście udało nam się o tyle, że zostaliśmy przyjaciółmi. To wartość" - powiedziała Foremniak w wywiadzie dla "Olivii".



Trzecią i ostatnią żoną Dzikiego była młodsza od niego o 28 lat Marta Eljasiak, pochodząca z Ukrainy właścicielka biura projektowania wnętrz. Ich szczęście nie trwało jednak długo. Reżyser zmarł 16 września 2016 roku.



Małgorzata Foremniak bardzo przeżyła jego śmierć. "Moja córka Ola kochała Dzikiego jak własnego ojca. Był dla niej drogowskazem. Mieli wyjątkowe relacje". Serialowa doktor Zosia jak dotąd z nikim nie stworzyła równie stabilnego związku.