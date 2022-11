Iza Kuna i Marek Modzelewski: Jak to się zaczęło?

Ona - aktorka filmowa i teatralna, teraz też pisarka. On - lekarz, specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej, dramaturg i autor scenariuszy. Iza Kuna ma na swym koncie role w takich filmach i serialach, jak "Teściowie" , "Lejdis" , "Listy do M. 4" , "Pod Mocnym Aniołem" , "Wołyń" , "Ach śpij kochanie" , "Barwy szczęścia" , "Drogi wolności" , "Piąty stadion". Marek Modzelewski jest dramaturgiem i autorem scenariuszy m.in. do seriali "Barwy szczęścia", "Piąty stadion" i "Słodkie życie" oraz do filmów "Teściowie", "Teściowie 2" i "Warsaw by Night".



Są już razem 18 lat. Co ich połączyło? Oboje byli gośćmi programu Krzysztofa Ibisza "Demakijaż", w którym opowiedzieli o swoim związku.



"Po 18 latach bywa różnie, ale ja się Izą nie nudzę" - powiedział Marek Modzelewski. "Ja też nie" - przyznała Iza Kuna .

Po raz pierwszy spotkali się na premierze spektaklu "Koronacja", gdzie ona grała jedną z głównych ról, a on oglądał ją z widowni jako autor tego dramatu.

"Mnie się Marek w ogóle na początku nie spodobał" - wyznała z brutalną szczerością Iza Kuna. "Największe wrażeniem w Marku zrobiła na mnie jego sztuka ["Koronacja" - red.]. Pomyślałam, jak to możliwe, że to jest tak genialny tekst i że napisał to młody chłopak, który w dodatku jest lekarzem" - dodała. "Jak go poznałam, od razu zaczął mnie podrywać i to było dla mnie za bardzo natrętne. Od razu go skreśliłam" - wyznała.

Co na to Marek Modzelewski? Jaka jest jego wersja?

"Główną role w tym spektaklu grał Robert Więckiewicz, to były jego początki. Lubiłem przychodzić na spektakle, bywałem też w teatrze po spektaklach. Obgadywaliśmy nasze koleżanki, która jest ładna itd. Szła właśnie Iza i Robert powiedział: 'Modzel, uważaj! To nie jest na jeden raz'. I wykrakał" - opowiada Modzelewski.

"Ja byłam po skończonym związku i byłam ciekawa, co los mi da" - powiedziała Kuna. "Ja byłem w trudniejszej sytuacji, byłem w związku, było dziecko, mój pierwszy syn Filip. Jak już mówimy serio, to była najtrudniejsza decyzja, jaką musiałem podjąć w moim życiu. Ale jak ktoś kogoś aż tak fascynuje, trzeba było ją podjąć" - wyznał partner aktorki.

Iza Kuna i Marek Modzelewski: Co ich łączy? Co dzieli?

Jak się okazało, największe różnice pomiędzy parą wyszły... od razu.

"Ja jestem bałaganiarą. Ja się lubię przytulać, dotykać go, miziać, on tego nie lubi. Marek jest bardzo zorganizowany" - mówi Kuna. "Ja już nic nie mówię. To ja sprzątam w domu i wszystko ogarniam. Strasznie mnie denerwuje to, że Iza uwielbia mi układać plan dnia. Bo to że sobie układa plan dnia, to jest OK, ale nie mnie. A ona uwielbia to robić" - przyznaje Modzelewski.

Parą postanowili zostać zgodnie z zasadą, że będą razem tak długo, dopóki będą się lubić. I to już trwa 18 lat. Uzupełniają się w przeciwieństwach i łączą we wspólnych pasjach, jak choćby spontaniczne podróże. Kłócą się czasem o błahostki, ale nigdy się ze sobą nie nudzą. Mają też podobne poczucie humoru.



Iza Kuna udowodniła, że nie jest tylko aktorką, ale też pisarką i blogerką. Marek Modzelewski wciąż łączy pisanie z pracą lekarza.

"Mnie strasznie wzrusza, jak do niego mówią doktorze. To, że on jest lekarzem, mnie to mega imponuje, jestem z niego bardzo dumna" - przyznała aktorka. "Warto było przyjść tutaj, żeby to usłyszeć" - wyznał podczas spotkania w programie "Demakijaż" Marek Modzelewski.

Iza Kuna i Marek Modzelewski: Dlaczego nie chcą ślubu?

Para nie zdecydowała się na ślub. Dlaczego nie chcą sformalizować swego związku?

"Myślę, że sekret udanego związku to nie ślub. Nie jest nim również brak ślubu. My się po prostu bardzo lubimy, Marek jest mi bliski" - powiedziała Izabela Kuna w wywiadzie dla "Gali". "Mnie się małżeństwo nie kojarzy dobrze. Mam po prostu złe doświadczenia ze swojego pierwszego związku" - wyznał w tym samym wywiadzie Marek Modzelewski.



Iza Kuna i Marek Modzelewski mają syna Stanisława i dzieci z poprzednich związków - Nadię i Filipa.

"Dzieci wciąż przychodzą do nas, cała trójka, w różnych konfiguracjach. Najpiękniejszą rzeczą dla mnie jest, jak te dzieci chcą do nas przychodzić i jak się wszystko układa, ale bywa różnie. Ale staramy się, robimy, co możemy" - wyznała w "Demakijażu" aktorka. "To wszystko musi się samo ułożyć. Nie można robić nic na siłę" - dodał jej partner.

