"To był dla nas wszystkich szczególny rok. Nasze życie wywróciło się do góry nogami. Pandemia zmusiła nas do refleksji i obnażyła kruchość relacji międzyludzkich. Samotność w czasie pandemii, wyzuty z emocji seks i coraz większa trudność w zbudowaniu z drugim człowiekiem relacji opartej na miłości. O tym opowiada mój nowy film" - zapowiada reżyser.

W głównych rolach w nowej produkcji Patryka Vegi zobaczymy Małgorzatę Rozenek-Majdan, Annę Muchę oraz Zofię Zborowską.



"Cierpimy na epidemię samotności"

"Cierpimy na epidemię samotności. Coraz łatwiej przychodzi nam wyzuty z emocji seks, a nie potrafimy stworzyć relacji z drugim człowiekiem opartej na bliskości" - taką diagnozę współczesności stawia jedna z bohaterek filmu.

W zwiastunie produkcji, obok typowych dla reżysera licznych scen seksu, znajdziemy także odwołania do bieżących wydarzeń politycznych (uliczne protesty).



Szybki montaż gwałtownych wydarzeń z życia trzech bohaterek filmu puentuje głos narratora: "Jedyne, co ma sens w tej sytuacji, to podjęcie decyzji - czy skierujemy się w stronę ciemności, czy światła Chrystusa".

W filmie "Miłość, seks & pandemia" zobaczymy także: Weronikę Lesiak, Sebastiana Delę, Dawida Czupryńskiego, Michała Czarneckiego, Leonardo Marquesa, Wojciecha Sikorę, Tomasza Dedka, Zbigniewa Kozłowskiego, Krystiana Hołdaka, Adriana Kłosa, Grzegorza Barłoga i Daniela Romana.



