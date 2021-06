"Miłość na pierwszą stronę": Kobieta poza strefą komfortu

Trwają zdjęcia do komedii romantycznej "Miłość na pierwszą stronę". W filmie wyreżyserowanym przez Marię Sadowską, grają m.in. Piotr Stramowski, Olga Bołądź, Rafał Zawierucha, Anna Dymna, Magdalena Schejbal, Magdalena Koleśnik, Mateusz Damięcki, Tomasz Oświeciński czy Ewa Telega.

Reżyserka Maria Sadowska na planie filmu "Miłość na pierwszą stronę" /Gałązka / AKPA

Reklama

"Ten film, jak zresztą wszystkie moje filmy, jest o kobiecie, która wychodzi ze swojej strefy komfortu, musi podjąć trudne decyzje, w dodatku takie, które nie są zgodne z tym, co narzuca na nią społeczeństwo. Musi odnaleźć samą siebie. Pomaga jej w tym miłość. Ale to też komedia romantyczna o odnalezieniu samej siebie" - powiedziała reżyserka Maria Sadowska.



Reklama

"Miłość na pierwszą stronę" to film o romantycznej miłości. Główny bohater, Robert jest synem pani Prezydent. Przystojny, wykształcony, bogaty, stanowi najlepszą partię w Polsce. Ona - Nina pracuje jako paparazzo. Robert chce żyć na własnych zasadach i uwolnić się od blasku fleszy, co może okazać się trudniejsze niż przypuszcza. Jego życie zmienia się, gdy poznaje Ninę. Między bohaterami zaiskrzy jedynie ulotna "miłość na pierwszą stronę", czy wielkie uczucie na całe życie?



"Robert jest skryty, lubi spędzać czas samotnie. Dużo czasu spędził w Nowy Jorku, który znudził mu się i rozczarował. Zastanawiam się prywatnie, jak to możliwe, aby komuś znudził się Nowy Jork, bo ja go uwielbiam. Robert wrócił do Polski, pracuje jako wykładowca filmoznawstwa. Jego dziewczyna, Amanda bardzo dba o to, aby ich wspólne zdjęcia trafiały na pierwszą stronę. Gdy poznaje Ninę, wszystko się zmienia w jego życiu" - mówi Piotr Stramowski.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Miłość na pierwszą stronę": Piotr Stramowski o roli Roberta pomponik.tv

Olga Bołądź - paparazzo Nina - przyznaje, że rola jest szalenie ciekawa. "Miałam wiele interesujących scen, a to dopiero półmetek zdjęć. Najciekawsze z nich to scena kręcona o północy w zimnej fontannie, gdy padał deszcz, w sukni balowej tańczyłam z tysiącem balonów, biegałam boso po ulicy Karowej, robiłam zdjęcia jako paparazzo, brałam udział w wyścigach samochodowych..." - wylicza gwiazda.