Miłość, muzyka i film. Historia związku Margaret Qualley i Jacka Antonoffa

Margaret Qualley, córka znanej aktorki Andie MacDowell, zdobyła uwagę widzów dzięki talentowi i nietuzinkowym wyborom ról. Pierwsze kroki w show-biznesie stawiała jako modelka, jednak szybko odkryła pasję do aktorstwa, co zaowocowało jej debiutem w filmie "Palo Alto" w 2013 roku. Prawdziwą rozpoznawalność przyniosła jej rola w produkcji Quentina Tarantino "Pewnego razu... w Hollywood". Jej talent pełniej zabłysnął w serialu "Sprzątaczka" w serwisie Netflix, gdzie wcieliła się w główną bohaterkę. Obecnie promuje film "Substancja", w którym zagrała Sue u boku Demi Moore.

W 2013 roku poślubiła amerykańskiego muzyka - Jacka Antonoffa.

Obecnie 40-letni artysta jest również producentem i kompozytorem. Zasłynął jako członek zespołów Fun i Bleachers oraz współpracownik gwiazd światowego formatu m.in. Taylor Swift, Lorde, Lany Del Rey czy St. Vincenty. Jego talent do tworzenia chwytliwych i emocjonalnych kompozycji doprowadził do sukcesu takich przebojów jak "We Are Young" i "Masseduction". W swojej karierze zdobył aż osiem nagród Grammy i osiemnaście nominacji.

Margaret Qualley i Jack Antonoff - droga do miłości

Po raz pierwszy plotki o ich związku pojawiły się w sierpniu 2021 roku, gdy zostali sfotografowani na Brooklynie, całując się podczas spaceru. Publiczność była zachwycona - połączenie młodej, uznanej aktorki i czołowego producenta muzycznego zapowiadało coś niezwykłego, a każde ich kolejne pojawienie się wzbudzało coraz więcej emocji.

Kolejne zdjęcia pary, wykonane kilka miesięcy później na ulicach Tribeki, tylko podsyciły zainteresowanie. Gdy zaczęły pojawiać się kolejne ujęcia - tym razem z West Hollywood - stało się jasne, że ich uczucie nie jest przelotne, a oni sami nie zamierzają go ukrywać. W branży rozrywkowej, gdzie romans kwitnie pod obstrzałem fleszy, Margaret i Jack wydawali się niewzruszeni presją otoczenia.

W marcu 2022 roku para po raz pierwszy oficjalnie pojawiła się razem na wydarzeniu publicznym - lunchu rozdania nagród AFI, gdzie Qualley otrzymała zaproszenie za swoją rolę w serialu "Sprzątaczka". Dzień później, podczas Critics Choice Awards, pozowali do wspólnych zdjęć, zachwycając fotografów i fanów. To był ich subtelny sposób na potwierdzenie związku, a uroczy post Qualley na Instagramie z podpisem "wieczór randkowy" ostatecznie przypieczętował ich romantyczną relację.

Margaret Qualley i Jack Antonoff - niespodziewane zaręczyny i ślub

Maj 2022 roku przyniósł nieoczekiwane wieści o zaręczynach. Na Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie Margaret promowała swój najnowszy film, "Gwiazdy w południe", paparazzi zauważyli błyszczący pierścionek na jej palcu. Dwa dni później aktorka potwierdziła zaręczyny na Instagramie, publikując intymne zdjęcie z Jackiem, opatrzone krótkim, lecz pełnym emocji podpisem: "Och, kocham go!".

"Byłam tak podekscytowana, że rzuciłam się na niego - on rozciął sobie kolano, a ja przewróciłam krzesło - ale to było urocze" - wspomina moment zaręczyn Qualley w wywiadzie dla "The Sunday Times".

To był początek intensywnego okresu przygotowań do ślubu, który odbył się w sierpniu 2023 roku.

Ceremonia, zorganizowana w New Jersey, przyciągnęła śmietankę towarzyską i artystyczną, a wśród gości nie zabrakło takich sław jak Taylor Swift, Zoë Kravitz czy Cara Delevingne. Para świętowała w towarzystwie przyjaciół i rodziny, a ich rodzice, Paul Qualley i Rick Antonoff, również byli obecni.

Jak sam Antonoff wspominał w jednym z późniejszych wywiadów, dzień ślubu był "piękny i bardziej emocjonalny, niż się spodziewał".

Jestem taka szczęśliwa, że znalazłam swoją osobę... I to jest prawdziwe. To niesamowite. To najlepsze uczucie na świecie. Jestem tak podekscytowana i tak spokojna jednocześnie Margaret Qualley

