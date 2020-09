Millie Bobby Brown, gwiazda "Stranger Things", uwielbia serial "Przyjaciele"

Millie Bobby Brown, nastoletnia aktorka i modelka, znana przede wszystkim z roli Jedenastki w serialu "Stranger Things", wystąpiła w sesji zdjęciowej dla modowego magazynu "W", wystylizowana na Rachel Green z serialu "Przyjaciele".

Millie Bobby Brown jest jedną z gwiazd serialu Netfliksa "Stranger Things" /materiały prasowe

Serial "Przyjaciele" produkowano w latach 1994-2004, czyli Millie Bobby Brown jest równolatką jego... ostatniego, dziesiątego sezonu (konkretnie urodziła się trzy miesiące przed nadaniem odcinka finałowego).



Przypomnijmy, że w postać Rachel Green, kapryśnej miłośniczki mody, wcielała się Jennifer Aniston. Występowała ona zwykle w obcisłych, dzianinowych bluzeczkach, które uwydatniały jej biust. Do historii popkultury przeszła też wylansowana przez nią fryzura, zwana "bobem".

Niezwykła popularność "Przyjaciół" sprawia, że archiwalne odcinki sitcomu są stale obecne w różnych kanałach telewizyjnych, a występujący w nim aktorzy mają nagrać odcinek specjalny.

Millie Bobby Brown powiedziała, że zakochała się w sitcomie, gdy obejrzała go podczas izolacji społecznej spowodowanej pandemią, a na punkcie Rachel Green ma wręcz obsesję. Zazdrości jej zwłaszcza wspomnianej fryzury (dla ścisłości: Aniston tej fryzury nienawidziła).

We wspomnianej sesji zdjęciowej gwiazda "Stranger Things" wystąpiła w plisowanej spódnicy, inspirowanej latami 90. i w białym golfie. Niestety nie udało się jej ufryzować na Rachel Green. Brown twierdzi, że woli jednak wylansować własne uczesanie.

Aktorka nawiązała też do wyczekiwanego serialu "Enola Holmes" o nastoletniej siostrze Sherlocka Holmesa. Też w kontekście stroju, bo akcja filmu osadzona jest w epoce wiktoriańskiej.



"Po raz pierwszy w życiu założyłam gorset. Miałam w nim 20-calową talię (ok. 51 cm, przyp. red.)" - powiedziała. "Pomyślałam:" Wow! To jest moda!". Ale później musiałam go nosić podczas wykonywania zadań akrobatycznych i zapytałem Helenę Bonham Carter, która często w filmach występowała w gorsecie: Dlaczego nie mogę złapać tchu?".



Millie Bobby Brown wyraziła nadzieję, że gorset nigdy nie wróci do mody. Choć... po czterech miesiącach używania go miała już "figurę klepsydry", którą udało się jej utrzymywać przez dłuższy czas.

"Później nastała kwarantanna i obumarła mi ta klepsydra. Bardzo smutne" - dodaje.

