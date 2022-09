"Miller's Girl": Film na podstawie scenariusza z Czarnej Listy

Bohaterką filmu "Miller's Girl" będzie uczęszczająca na warsztaty z kreatywnego pisania utalentowana dziewczyna ( Jenna Ortega ). Zadanie postawione jej przez wykładowcę ( Martin Freeman ) zakończy się nieoczekiwanymi rezultatami - jak czytamy w oficjalnym skróconym opisie fabuły filmu Bartlett.



Według portalu "Deadline", producentami filmu będą studia Lionsgate i Point Grey. To drugie było związane z tą produkcją, odkąd jej scenariusz znalazł się na Czarnej Liście. Dla Jade Halley Bartlett "Miller's Girl" będzie debiutem reżyserskim.

"Mnogość talentów zgromadzonych do tego wyjątkowego projektu jest świadectwem Jade, której scenariusz wabi olśniewającym głosem. I pożre widzów żywcem" - zachwyca się producentka "Miller's Girl", Erin Westerman.

Jenna Ortega coraz odważniej porusza się pośród największych młodych gwiazd Hollywood. Już wkrótce będzie ją można zobaczyć w serialu Netfliksa zatytułowanym "Wednesday", w którym wciela się w tytułową członkinię słynnej rodziny Addamsów. W styczniu przyszłego roku zobaczymy ją w szóstej już odsłonie serii "Krzyk", a na premierę czeka też kryminalny dramat "Finestkind", w którym zagrała u boku Ismaela Cruza Cordovy i Tommy'ego Lee Jonesa .

Dla Martina Freemana "Miller’s Girl" to również jeden z kilku czekających na premierę projektów. Zobaczymy go przede wszystkim w marvelowskich: filmie ( "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" ) oraz serialu ("Tajna inwazja"). Ukończył też zdjęcia do filmu "Queen of Bones" Roberta Budreau ("Sztokholm").