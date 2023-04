Millennium Docs Against Gravity 2023: 16 filmów w konkursie krótkometrażowym

Jak podali organizatorzy festiwalu w komunikacie, pięć spośród konkursowych tytułów wyprodukowano w Polsce. "'Kiosk' Daniela Stopy to opowieść o przyjaźni Ani i jej teściowej, Lidki. Ania jest silna i zdecydowana. Jej przeciwieństwem jest niepewna siebie i wycofana Lidka, która właśnie odeszła od agresywnego męża. 'Powiedz tato' Andrieja Shostaka koncentruje się na ośmiomiesięcznym Lwie, który mieszka z mamą w Polsce, dokąd musieli uciekać z Ukrainy. Telefony od taty stają się najważniejszym momentem jego każdego dnia. W 'Jeszcze mnie nie znasz' Joanny Krzyżewskiej para, zaskoczona wiadomością o ciąży, postanawia uwiecznić ten czas w swoim życiu. Codzienne sytuacje ukazują dynamikę ich relacji. 'Garstka ziemi' Izabeli Zubryckiej pokazuje Halinę, która jest jedną z ostatnich ludowych śpiewaczek na Podlasiu specjalizujących się w pieśniach żałobnych" - przekazali.

W konkursie wezmą udział również m.in. "Budząc się w ciszy" Daniela Asadi Faeziego i Mili Zhluktenko oraz "Niedźwiedź" Morgane Frund. "Pierwszy opowiada o skutkach rosyjskiej inwazji. Przez pryzmat historii dziecięcych bohaterów w jednym z niemieckich ośrodków dla uchodźców twórcy stawiają pytanie, co czeka ludzi uciekających przed wojną? Punktem wyjścia dla powstania filmu 'Niedźwiedź' była z kolei niewinna z pozoru propozycja zmontowania filmu przyrodniczego" - czytamy.

Filmy oceni jury w składzie: programerka filmowa Emilia Mazik, selekcjonerka stacji CANAL+Polska i kanału Ale kino+ Beata Pacak oraz dyrektor artystyczny DokuFest w Kosowie Veton Nurkollari.

W ub. tygodniu podczas konferencji prasowej ogłoszono, że w konkursie głównym festiwalu rywalizować będzie 12 dokumentów. Są wśród nich nagrodzony Złotym Lwem na festiwalu w Wenecji "Całe to piękno i krew" Laury Poitras o amerykańskiej fotografce i aktywistce Nan Goldin, prezentowany premierowo na Berlinale "Nie znikniemy" Alisy Kovalenko, "Pustelnik z Treig" Lizzie MacKenzie o mężczyźnie, który odciął się od świata oraz poruszający kwestię walki o wolne media dokument "Zła prasa" Rebekki Landsberry-Baker i Joego Peelera.

