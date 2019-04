Milla Jovovich o filmie "Hellboy": Skomplikowane bohaterki są świetne

"Po przeczytaniu scenariusza czułam się zafascynowana. Bardzo spodobały mi się postaci, w szczególności Nimue, Krwawa Królowa. To bardzo skomplikowana kobieta. Uwielbiam takie postaci. Skomplikowane bohaterki są świetne" - wyznała Milla Jovovich, która gra główną kobiecą rolę w filmie "Hellboy". Produkcję można oglądać na ekranach polskich kin od 12 kwietnia.

Milla Jovovich w filmie "Hellboy"

Film "Hellboy" z 2019 roku to kolejna odsłona cyklu, którego poprzednie części zarobiły na świecie ponad 260 mln dolarów.

Producenci Lawrence Gordon i Lloyd Levin wiedzieli, że 15 lat to wystarczający czas, by myśleć o powrocie bohatera na ekrany kin. Hellboy, kultowa postać z powieści graficznych Mike'a Mignoli, w 2004 roku zadebiutował w wersji aktorskiej w filmie Guillermo del Toro.



"Uznaliśmy, że to dobry moment, by opowiedzieć historię Hellboya ponownie, tym razem w wersji jeszcze bardziej dla dorosłych. W końcu ten bohater, czy też antybohater, to chodzący sarkazm, a jednocześnie stwór o ogromnej sile i potencjale do siania zniszczenia" - mówi Gordon. I dodaje, że zdecydowali się jednogłośnie oprzeć scenariusz na wydanej w 2010 roku antologii komiksów "The Wild Hunt", w której Mignola wyjawił światu dramatyczną genezę Hellboya.

Hellboy w wykonaniu Davida Harboura to niemożliwie wysoki pół-demon o skórze czerwonej jak piekielny ogień, którego da się rozpoznać również po obciętych rogach oraz żyjącym własnym życiem ogonie. Filmowcy wiedzieli, że dla takiego bohatera potrzebują kogoś, kto będzie w stanie Hellboyowi dorównać. Zdecydowali się na Nimue, Krwawą Królową.

Milla Jovovich w filmie "Hellboy" (2019)

"Do tak demonicznej roli należało zatrudnić charyzmatyczną aktorkę, która będzie w stanie wytrzymać spotkanie z Hellboyem. Milla Jovovich jest niezwykle silną i utalentowaną aktorką. Uważam, że to jedna z jej najbardziej wyrazistych ról" - zachwyca się Marshall.



Milla Jovovich opowiedziała o pracy nad filmem.

Urodzona na Ukrainie modelka i aktorka, znana światowej widowni przede wszystkim z przebojowej serii "Resident Evil", wspomina, że w postaci Nimue zainteresowało ją nie tylko aktorskie wyzwanie zagrania kogoś tak potwornego, ale także dosyć tragiczne losy bohaterki.