Milla Jovovich: Niepowstrzymana

Jest aktorką, modelką, piosenkarką i projektantką. Nazywana "królową kopania tyłków", w kolejnych filmach stawiała czoło angielskiej armii, kosmitom i pladze zombie. Milla Jovovich po prostu niczego się nie boi. W czwartek Polsat Seriale przypomni jedną z jej najsłynniejszych kreacji - w filmie "Ultraviolet".

MIlla Jovovich / Mustafa Yalcin/Anadolu Agency /Getty Images

Milla Jovovich na świat przyszła w Kijowie. Jej ojciec był pochodzącym z Jugosławii lekarzem. Z kolei jej matka, Galina Jovovich, była popularną w ZSRR aktorką. W 1980 roku wspólnie z rodziną emigrowała do Stanów Zjednoczonych. Nie mogąc pracować w swych zawodach, jej rodzice dorabiali, sprzątając wille gwiazd. Za namową matki w wieku dziewięciu lat Milla zaczęła pracować jako modelka.

Już jako jedenastolatka mała Milla pojawiła się na okładkach uznanych magazynów o modzie. Pozowała między innymi dla "Vouge'a" i "Cosmopolitan". Występowała także w kampaniach reklamowych, m.in. dla Christiana Diora, Calvina Kleina i Giorgio Armaniego. Z kolei Gianni Versace nazwał ją swoją ulubioną modelką. Jej okładki wywołały spore kontrowersje, w pewnej chwili pojawiły się nawet oskarżenia o "propagowanie dziecięcej pornografii". W późniejszym czasie Jovovich przyznała, że jest przeciwna zatrudnianiu młodych modelek.

Gdy Milla miała dziesięć lat, została posłana przez swoją matkę do szkoły aktorskiej. Debiutowała na ekranie trzy lata później. Występowała w filmach telewizyjnych i gościnnie w serialach, między innymi w "Świecie według Bundych". W 1988 roku zagrała swoją pierwszą kinową rolę w thrillerze "Spotkanie dwóch księżyców". Na pierwszym planie pojawiła się w 1991 roku w "Powrocie do błękitnej laguny", kontynuacji popularnego filmu, w którym wystąpiła Brooke Shields. Za tę rolę otrzymała nominację do Złotej Maliny dla najgorszej debiutantki. Po latach przyznała, że był to najsłabszy film, w jakim kiedykolwiek wystąpiła.

W 1992 roku zagrała małą rolę w biograficznym "Chaplinie", w którym wcieliła się w Mildred Harris, pierwszą żonę legendy kina. Ale już rola w kultowej "Uczniowskiej balandze" (1993) Richarda Linklatera okazała się dla niej rozczarowaniem. Większość scen Jovovich została wycięta podczas montażu, przez co jej występ ograniczył się do epizodów. W trakcie zdjęć wzięła także ślub z kolegą z planu, aktorem Shawnem Andrewsem. Małżeństwo zostało jednak szybko anulowane przez... jej matkę. Rozgoryczona Milla wyjechała do Europy, rezygnując z aktorstwa na kilka lat.