Milla Jovovich: Królowa kina akcji

Jest aktorką, modelką, piosenkarką i projektantką. Nazywana "królową kopania tyłków" w kolejnych filmach stawiała czoło angielskiej armii, kosmitom i pladze zombie. Obchodząca 45. urodziny Milla Jovovich po prostu niczego się nie boi.

Milla Jovovich w 2019 roku na festiwalu w Cannes /Stephane Cardinale - Corbis /Getty Images

Milla Jovovich na świat przyszła w Kijowie. Jej ojciec był pochodzącym z Jugosławii lekarzem. Z kolei jej matka, Galina Jovovich, była popularną w ZSRR aktorką. W 1980 roku wspólnie z rodziną emigrowała do Stanów Zjednoczonych. Nie mogąc pracować w swych zawodach, jej rodzice dorabiali, sprzątając wille gwiazd. Za namową matki w wieku dziewięciu lat Milla zaczęła pracować jako modelka.

Już jako jedenastolatka mała Milla pojawiła się na okładkach uznanych magazynów o modzie. Pozowała między innymi dla "Vouge'a" i "Cosmopolitan". Występowała także w kampaniach reklamowych, m.in. dla Christiana Diora, Calvina Kleina i Giorgio Armaniego. Z kolei Gianni Versace nazwał ją swoją ulubioną modelką. Jej okładki wywołały spore kontrowersje, w pewnej chwili pojawiły się nawet oskarżenia o propagowanie dziecięcej pornografii. W późniejszym czasie Jovovich przyznała, że jest przeciwna zatrudnianiu młodych modelek.

Zdjęcie 11-letnia Milla Jovovich / julio donoso/Sygma / Getty Images

Gdy Milla miała dziesięć lat, została posłana przez swoją matkę do szkoły aktorskiej. Debiutowała na ekranie trzy lata później. Występowała w filmach telewizyjnych i gościnnie w serialach, między innymi w "Świecie według Bundych". W 1988 roku zagrała swoją pierwszą kinową rolę w thrillerze "Spotkanie dwóch księżyców". Na pierwszym planie pojawiła się w 1991 roku w "Powrocie na błękitną lagunę", kontynuacji popularnego filmu, w którym wystąpiła Brooke Shields. Za tę rolę otrzymała nominację do Złotej Maliny dla najgorszej debiutantki. Po latach przyznała, że był to najsłabszy film, w jakim kiedykolwiek wystąpiła.

W 1992 roku zagrała małą rolę w biograficznym "Chaplinie", w którym wcieliła się w Mildred Harris, pierwszą żonę legendy kina. Ale już rola w kultowej "Uczniowskiej balandze" (1993) Richarda Linklatera okazała się dla niej rozczarowaniem. Większość scen Jovovich została wycięta podczas montażu, przez co jej występ ograniczył się do epizodów. W trakcie zdjęć wzięła także ślub z kolegą z planu, aktorem Shawnem Andrewsem. Małżeństwo zostało jednak szybko anulowane przez jej matkę. Rozgoryczona Milla wyjechała do Europy, rezygnując z aktorstwa na kilka lat.

Przerwę w aktorstwie wykorzystała na rozwinięcie kariery muzycznej. W swej pierwszej płycie pod tytułem "The Divine Comedy" wykonywała tradycyjne folkowe ukraińskie piosenki w popowych aranżacjach. Karierę muzyczną kontynuowała nawet mimo późniejszych ekranowych sukcesów. Kilka piosenek w jej wykonaniu znalazło się nawet w filmach, w których wystąpiła, między innymi w dramacie "Million Dolar Hotel" (2000). Zastanawiała się także nad powrotem do modelingu. W wieku 18 lat dowiedziała się jednak od swojej agentki, że jej czas przeminął i wygląda zbyt staroświecko.

Na ekrany powróciła w 1997 roku w "Piątym elemencie" Luca Bessona. Wcieliła się w nim w Leeloo, humanoidalną istotę, która wspólnie z granym przez Bruce'a Willisa taksówkarzem i byłym żołnierzem odgrywa znaczną rolę w ratunku planety. Postać ta szybko stała się kultowa, przede wszystkim ze względu na specyficzne stroje. Do historii przeszła kreacja składająca się jedynie z białych pasów materiału. Po latach Jovovich przyznała, że Leeloo jest jej ulubioną rolą w karierze. Mimo sukcesu, krytycy nie szczędzili jej kąśliwych uwag. Jovovich otrzymała kolejną nominację do Złotej Maliny.

Zdjęcie Milla Jovovich nie uniknęła kilku nominacji do Złotych Malin / Evan Agostini / Getty Images

Niedługo po zakończeniu prac nad "Piątym elementem" Besson i Jovovich wzięli ślub. Aktorka wystąpiła także w kolejnym filmie reżysera, historycznej "Joanie d'Arc" (1999). Początkowo jej mąż miał być jedynie producentem, jednak jego naciski, by Jovovich wcieliła się w główną rolę, doprowadziły do konfliktu z Kathryn Bigelow. Ostatecznie zrezygnowała ona z projektu. Jovovich znów otrzymała mieszane recenzje oraz nominację do Złotej Maliny za najgorszą rolę żeńską. Sam film zebrał słabe opinie, mimo udziału Dustina Hoffmana i Johna Malkovicha. W 1999 roku, krótko po premierze "Joanny d'Arc", Besson i Jovovich wzięli rozwód.

Udział w filmach Bessona sprawił, że Jovovich kojarzona była głównie z kinem akcji. Wizerunek ten utrwaliła jej decyzja o zaangażowaniu się w serię adaptacji popularnych gier "Resident Evil". Jako Alice walczy w nich z plagą zombie i innymi potworami. Jovovich wielokrotnie zaznaczała, jak ważny było dla niej fakt, że jej postać okazała się główną bohaterką serii. "W większości przypadków w kinie akcji gra ogromny mięśniak. To bardzo europejskie, powierzyć kobiecie taką rolę" - wyznała.

Po zakończeniu zdjęć do pierwszej części cyklu Jovovich związała się z jego reżyserem, Paulem W.S. Andersonem. Chociaż filmowiec oświadczył się już w 2003 roku, para ostatecznie pobrała się dopiero w 2009. Aktorka stała się automatycznie regularną członkinią obsad kolejnych filmów swego męża. Wystąpiła w jego "Trzech muszkieterach". Pięciokrotnie powtarzała także rolę Alice w kolejnych częściach serii "Resident Evil" (trzy z tych filmów wyreżyserował Anderson).

Przy okazji piątej odsłony cyklu z 2012 roku, o podtytule "Retrybucja", Jovovich wielokrotnie zaznaczała, jak bardzo zżyła się z postacią Alice. Jednocześnie kategorycznie podkreślała, że film ten będzie dla niej i jej męża pożegnaniem z serią. Oboje nie dotrzymali jednak słowa. W 2016 roku na ekrany kin weszła szósta odsłona "Resident Evil" o wiele mówiącym podtytule "Ostatni rozdział".

W swym najnowszym filmie "Monster Hunter" Jovovich wcieliła się postać Artemis. Na fotelu reżysera zasiadł oczywiści mąż aktorki.Produkcja jest adaptacją serii gier, w których trzeba unicestwiać bestie przy pomocy coraz to bardziej wymyślnej broni. W grze nie ma co prawda takiej postaci, ale Anderson, który napisał też scenariusz, przyznał, że wymyślił tę rolę specjalnie dla Milli Jovovich.

Film zdołał wywołać skandal w Chinach. Wszystko przez to, że wielu widzów obraził rasistowski dialog, jaki znalazł się w tej produkcji. W reakcji na liczne głosy oburzenia wyrażane na portalu społecznościowym Weibo podjęto decyzję o wycofaniu filmu z kin zaledwie po dwóch dniach od premiery.

Scena, która wywołała w Chinach kontrowersje, co ostatecznie doprowadziło do usunięcia filmu "Monster Hunter" z kin, trwa zaledwie dziesięć sekund. Znalazł się w niej dialog aktora azjatycko-amerykańskiego pochodzenia MC Jina z jego białym kolegą. "Spójrz na moje kolana" - rozpoczyna krótką wymianę zdań. "Co to za kolana?" - pyta towarzysz, na co postać grana przez MC Jina odpowiada: "Chi-ńskie!" (gra słów: knees (kolana) - Chinese (chińskie). Widzów oburzyło odniesienie do rasistowskiej rymowanki obrażającej Azjatów: "Spójrz na moje kolana. Co to za kolana? Chińskie kolana. Chińskie, japońskie - brudne kolana".

W listopadzie Jovovich opublikowała na Instagramie zdjęcie kobiety z tęczowym sztandarem na tle dymu z rac i petard. Swój wpis zaczęła od polskiego hasła #wyroknakobiety. "Stoję po stronie Polek, które rozpoczęły rewolucję z powodu uchwalonych nowych drakońskich praw aborcyjnych. Mówią one, że kobieta musi donosić ciążę i urodzić chore dziecko, nawet jeśli wiadomo, że ono umrze przy porodzie" - napisała gwiazda.

Jovovich jest mamą trzech córek: 13-letniej Ever Gabo, 4-letniej Dashiel Edan oraz 10-miesięcznej Osian Elliot.

