Milczek i odludek? "Stary kawaler, który ma swoje przyzwyczajenia"

"Pan Ryba": Stary kawaler i tycia gaduła

W polskiej wersji językowej filmu, który kontynuuje tradycje uwielbianych przez dzieci produkcji, takich jak "Gdzie jest Nemo?" czy "Rybki z ferajny", w rolę tytułową wciela się Piotr Gąsowski, weteran dubbingu, pamiętny choćby z kreacji Mrożona w "Iniemamocnych". Aktor tak charakteryzował Pana Rybę: "To taki stary kawaler, który ma swoje przyzwyczajenia: kapcie równo ustawi, położy jakąś figurkę, której nie wolno ruszać. Ma rytuał, do którego przywykł i denerwuje się, gdy ktoś chce mu ten rytuał zburzyć".

Autor polskich dialogów, Bartek Fukiet, uzupełniał: "Tytułowy bohater to wiecznie nadąsany maruda, który jest totalnym 'odrybkiem' i zawsze pływa własnymi drogami, marząc tylko o śniętym spokoju. Świat Pana Ryby wywraca się do góry płetwami, kiedy w jego życiu pojawia się rezolutna i nad wyraz gadatliwa Isia, która jest konikiem morskim. Wskutek splotu niefortunnych okoliczności, wielki mruk i tycia gaduła muszą razem ruszyć w głąb oceanu, żeby odnaleźć Błyszczkę - magiczną rybę, spełniającą życzenia, która pomoże im uratować rodzinną rafę".

Głosu Isi użycza znana z wielu popularnych seriali Aleksandra Adamska ("Krucjata. Prawo serii", "Pati", "Idź przodem, bracie"). Gąsowski był pod wielkim wrażeniem jej występu. "Robi to świetnie, naprawdę świetnie. Mam nadzieję, że usłyszy te słowa i będzie jej przyjemnie, że stary wyga ją komplementuje" - mówił.

"Co jest atrakcyjne dla widza - i dla aktora też, kiedy to robi - to jest ta przemiana z gbura i odludka w kogoś, kto nagle zrozumiał, że do życia potrzebny jest przyjaciel" - puentował Gąsowski. - "Ktoś, komu można się zwierzyć ze wszystkiego, zaufać, ale też, żeby czuć się potrzebnym".

"Pan Ryba" [trailer] materiały dystrybutora

"Pan Ryba": Fabuła

Pan Ryba chce tylko jednego: żeby wszyscy dali mu święty spokój. Konik morski Isia odwrotnie - pragnie wszystkiego doświadczyć, wszystko zobaczyć i wszystkich poznać. Gdy wskutek serii nieporozumień wyruszają razem w podróż, zaczyna się wielka przygoda, która wywraca ich spokojne (i niespokojne) życie do góry płetwami.

"Pan Ryba" w kinach od 20 marca!