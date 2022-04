Mikołaj Roznerski zdradził, jak przygotowuje się do rozbieranych scen!

Mikołaj Roznerski to obecnie jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Mimo że jego role często spotykają się ze sporą krytyką, on każdego roku pojawia się w co najmniej kilku nowych produkcjach. Już wkrótce na ekrany wejdzie kolejny film jego z udziałem. Roznerski bowiem pracuje obecnie na planie najnowszej produkcji Netfliksa - "Poskromienie złośnicy". W związku z nową rolą aktor, znany głównie z "M jak miłość", zamieścił na swoim Instagramie filmik, w którym pokazał, jak przygotowuje się do rozbieranej sceny.

Zdjęcie Mikołaj Roznerski / Kurnikowski / AKPA