Joanna Kulig , mimo że bardzo chroni swoją prywatność, rzadko pojawia się na ściankach i z dystansem podchodzi do kontraktów reklamowych, nie może narzekać na brak zajęć czy niskie wynagrodzenie. Przeciwnie - biorąc udział w zagranicznych produkcjach otrzymuje gaże, o jakich inne polskie aktorki mogą tylko pomarzyć.

Joanna Kulig - ile zarobiła podczas kręcenia "Zimnej Wojny"?

Aktorka znana jest z wielu filmów i seriali, takich jak np. "O mnie się nie martw", "Sponsoring", "Kler" "Pułapka" czy "Pitbull. Niebezpieczne kobiety", ale dopiero rola w nominowanej do Oscara "Zimnej Wojnie" stała się dla niej przepustką do międzynarodowej kariery. W filmie Pawła Pawlikowskiego zagrała u boku Tomasza Kota .

Super Expres podaje, że za każdy dzień na planie Joanna Kulig otrzymywała 10 000 zł, a - jak mówi montażysta Jarosław Kamiński - zdjęcia trwały 60 dni. Aktorka za dwa miesiące pracy na planie mogła więc zarobić aż 600 000 zł. To bardzo dobra stawka jak na polskie realia. Okazuje się jednak, że jej filmowy partner mógł liczyć na znacznie większe sumy i zarabiał 25 000 zł za dzień.

Joanna Kulig - międzynarodowa kariera i hollywoodzkie stawki

Po "Zimnej Wojnie" Joanna Kulig zaczęła pojawiać się również w zagranicznych produkcjach. Widzowie mogli zobaczyć ją m.in. w amerykańskim serialu "Hanna", czy "The Eddy". To właśnie ta ostatnia produkcja pozwoliła jej zarobić majątek. Joanna wcieliła się w uwikłaną w trudnych relacjach piosenkarkę Maję, starającą się zrobić karierę muzyczną.

Podobno za jeden dzień spędzony na planie serialu "The Eddy" Joanna Kulig dostawała aż 25 000 dolarów. Według Super Expresu byłą traktowana jak prawdziwa hollywoodzka gwiazda.

- Na planie ma własną przyczepę, kierowcę, który przywozi ją na plan i odwozi do domu, a także nianię, która zajmuje się dzieckiem, kiedy mama pracuje - mogliśmy przeczytać na stronie se.pl. Mówi się, że jedynie za udział w amerykańskich produkcjach do 2020 r. aktorka zarobiła ponad 1 milion złotych.

To jednak nie koniec przygody Joanny Kulig z hollywoodzką kinematografią. Obecnie trwają zdjęcia do komedii romantycznej z jej udziałem "She come to me". Aktorka cały czas angażuje się również w rodzime projekty. W ubiegłym roku zagrała w serialu "Pajęczyna", w tym roku natomiast pojawi się na ekranie komedii "Każdy wie lepiej".

Joanna Kulig - kasowe kontrakty reklamowe

Artystka rzadko zgadza się na współprace reklamowe. Wyjątek zrobiła m.in. dla marki W. Kruk. Joanna Kulig wzięła udział w kampanii biżuterii, która ma podkreślać kobiece piękno i siłę.

Kobiecość jest dla mnie wartością. Uwielbiam ją za niewyczerpany potencjał i różnorodność. Celebruję blask i kobiecość, doceniam jego piękno i wyjątkową moc powiedziała aktorka

Joanna Kulig przez jakiś czas była również twarzą marki Reserved. Wraz z Jeanne Damas wystąpiła w sesji zdjęciowej oraz utrzymanym w konwencji musicalowej spocie. Nie wiadomo, na jaką sumę opiewały powyższe kontrakty reklamowe, na pewno jednak nie były to małe kwoty.

Zdjęcie Joanna Kulig i Jeanne Damas w kampanii reklamowej marki Reserved / materiały promocyjne

Zdjęcie Joanna Kulig i Tomasz Kot na planie filmu "Zimna Wojna" / East News

Zdjęcie Joanna Kulig i Robert Więckiewicz na gali wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły w 2019 r. / East News

