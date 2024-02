Mieli "Plan doskonały", teraz znów spotkają się na planie filmowym

"Niebo i piekło", w którym główną rolę zagrał Toshiro Mifune, zostało oparte o powieść Eda McBaina pod tytułem "King's Ransom". Film powiadał o zamożnym właścicielu fabryki, który otrzymuje telefon z żądaniem okupu za porwanego syna. Wkrótce okazuje się, że chodzi o dziecko jego szofera. Tymczasem suma, której żądają porywacze, miała iść na ważną inwestycję.

Scenariusz napisali Alan Fox i Spike Lee. Zdjęcia rozpoczną się w marcu 2024 roku. Film będzie miał swą premierę w kinach, a później trafi na platformę streamingową AppleTV+.

Reklama

Wideo youtube

Denzel Washington i Spike Lee: Ich wspólne filmy

Dla Washingtona i Lee będzie to piąta współpraca. Wcześniej stworzyli razem "Mo' Better Blues", "Malcolma X" (który przyniósł aktorowi nominację do Oscara), "Grę o honor" i "Plan doskonały". Ponadto jednym z producentów będzie Todd Black, z którym Washington zrealizował swoje "Płoty" oraz serię "Bez litości".

Filmografię Washingtona zamyka "Gladiator 2" Ridleya Scotta, do którego zdjęcia zakończyły się w styczniu. Film wejdzie do kin 22 listopada 2024 roku. Ostatnim filmem Lee było "Pięciu braci", których zrealizował dla platformy streamingowej Netflix w 2020 roku.