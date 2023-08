Amerykański gwiazdor w japońskiej reklamie

Grany przez Billa Murraya bohater przylatuje do Japonii, by nakręcić reklamę japońskiej whisky. Pomysł na ten fabularny koncept oparty został na prawdziwych japońskich reklamach, w których występują "sprawiające wrażenie trochę zakłopotanych" gwiazdy Hollywood. "Żartuję z tego trochę, nie dostrzegam w tym obłudy. To po prostu bardzo dziwne być w Japonii i widzieć jak Brad Pitt sprzedaje kawę, widzieć jego głowę pływającą w automacie do kawy. To jeden z tych licznych japońskich fenomenów" - mówiła Coppola.

Wideo Suntory Time! - Lost in Translation (1/10) Movie CLIP (2003) HD

W innej z ikonicznych scen bohater Murraya udaje się do baru karaoke, gdzie śpiewa "More than This" Roxy Music.

"Trudno było znaleźć piosenkę dla Boba. W klubie karaoke rozmawiałam z Billem Murrayem o Roxy Music i poprosiłam, aby zaśpiewał 'More Than This'. Zaśpiewał, a ja pomyślałam, że to było bardzo urocze i poprosiłam, aby zaśpiewał to jako Bob na scenie. Mieliśmy na szczęście zgodę na użycie tej piosenki" - zdradziła Coppola.

Wideo Lost in Translation - Karaoke Scene

Scena w barze karaoke to w ogóle jeden z pierwszych obrazów, jakie reżyserka chciała umieścić w filmie. Kiedy jako młoda dziewczyna bujała się po Tokio, zaprzyjaźniła się z Japończykiem Fumihiro Hayashi, który oprowadzał ją po mieście i zawsze śpiewał wersję karoke "God Save the Queen". Reżyserka postanowiła odtworzyć ten moment także w swoim filmie

Jak podsumowywała, zrobiła ten film, by opowiedzieć "o mojej miłości do Tokio". "Poza tym film mówi o tych momentach w życiu, które, co prawda, są wspaniałe, nie trwają jednak długo. Zmieniają jednak ciebie i całe twoje życie" - podsumowała Coppola.

Sofia Coppola z Oscarem

"Między słowami" miało światową premierę 29 sierpnia 2014 na festiwalu filmowym Telluride, dwa dni później pokazane zostało na festiwalu w Wenecji. W sumie film Coppoli zarobił na całym świecie prawie 120 milionów dolarów, stając się jednym z największych hitów amerykańskiego kina niezależnego.

Obraz nominowany był do czterech Oscarów - dla najlepszego filmu, za najlepszą reżyserię (Coppola), najlepszy scenariusz oryginalny (Coppola) i dla najlepszego aktora (Murray). Ostatecznie otrzymał jedną statuetkę Akademii - za najlepszy scenariusz oryginalny.