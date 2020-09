"Między nami" najlepszym polskim filmem Millenium Docs Against Gravity

Na ceremonii rozdania nagród 17. Festiwalu Filmowym Millenium Docs Against Gravity nagroda dla najlepszego filmu polskiego powędrowała do obrazu "Między nami" w reżyserii Doroty Proby.

Film "Między nami" okazał się przebojem festiwallu Millenium Docs Against Gravity /materiały prasowe

W organizowanym po raz pierwszy Konkursie Polskim na 17. Millennium Docs Against Gravity o Nagrodę dla Najlepszego Filmu Polskiego oraz 3 tys. euro walczyło 12 filmów. Najlepszy film wyłoniło jury w składzie: Marek Hovorka - dyrektor festiwalu Jihlava International Documentary Film Festival, reżyserka Joanna Kos-Krauze, reżyser Paweł Łoziński oraz Brigid O’Shea, współpracująca z festiwalem DOK Leipzig.



Najlepszym polskim filmem Millenium Docs Against Gravity okazał się "Między nami" Doroty Proby.

"W momencie, w którym fizyczna intymność została ograniczona wskutek pandemii, niekonwencjonalne koncepcje związków i miłości są marginalizowanie, a płynne tożsamości seksualne i płciowe podważane lub wręcz brutalnie prześladowane, prawdziwą przyjemnością było spędzić trochę czasu z trzema parami doświadczającymi trudów i radości wiążących się z pozostawaniem w związku. Reżyserka Dorota Proba wprawnie i empatycznie nakreśliła zasady, na których publiczność może wkroczyć do ich życia i zaobserwować mechanikę ich partnerstwa. Film łączy sceny codziennego życia rodzinnego z bardziej ustrukturyzowanymi wywiadami ukazującymi czego trzeba, by zbudować, podtrzymać, lub pożegnać miłość i zaangażowanie" - brzmi uzasadnienie werdyktu jury.

Film szybko stał się sensacją festiwalu, który musiał zorganizować dodatkowe seanse. "W związku z totalnym szałem, jaki zapanował na film "Między nami" dołożyliśmy dodatkowy seans w kinie Luna" - informował na FB Wojciech Diduszko reprezentujący dystrybutora Against Gravity.



Debiut Proby powstał w działającym przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich Studiu Munka, producentem wykonawczym i koproducentem filmu było Wajda Studio.



- Cieszę się i jestem dumny, że nasz film po raz pierwszy wygrał konkurs na tak prestiżowym festiwalu. To festiwal niezwykle wymagający, zwłaszcza dla debiutanta, poziom filmów konkursowych jest bowiem niezwykle wysoki - mówi Jerzy Kapuściński ze Studia Munka SFP.



"Między nami" to intymny portret trzech związków. Pary decydują się podjąć szczerą rozmowę zainicjowaną zestawem pozornie prostych pytań. Powoli tworzy się przestrzeń do wymiany skrywanych emocji i wyznań. Film jest niepozbawionym humoru obrazem współczesnej miłości. Reżyserka zgłębia znaczenie bliskości i obecności drugiego człowieka.



- Ten film powstał z intencją przyjrzenia się, czym jest miłość. Był to niezwykły proces, bo wiązał się z tym, aby otworzyć się przed najbliższym człowiekiem. Okazuje się, że nawet będąc ze sobą, mamy wciąż wiele ważnych i nowych rzeczy sobie do powiedzenia. To co mnie rozbraja, to szczerość i uniwersalność tych rozmów. Myślę, że każdy ma szansę odnaleźć się w tych rozmowach - mówi reżyserka Dorota Proba.



Zdjęcie "Między nami" jest reżyserskim debiutem Doroty Proby / Piotr Karski / materiały prasowe