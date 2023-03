Michelle Yeoh w nowym wywiadzie powiedziała, że obsadzenie jej jako Madame Morrible w filmie "Wicked" jest "tym, co nazywamy różnorodnością". 60-letnia malezyjska aktorka przyznaje, że wybór jej do roli w dwuczęściowej filmowej adaptacji przebojowego musicalu był dla niej "szokiem".

W wywiadzie dla marcowego wydania magazynu PEOPLE powiedziała: "W przeszłości ta rola byłaby przeznaczona dla białej kobiety".

"Nazywamy to różnorodnością, inkluzywnością. W ten sposób to działa. Postęp, ewolucja to naturalny proces, w którym bierzemy udział jako storytellerzy" - mówi.

Michelle Yeoh przyznaje, że nie spodziewała się, że w obecnym momencie jej życia dostanie główną rolę i jest "bardzo dumna", że pomaga walczyć ze "stereotypami" w przemyśle filmowym.

"Na przestrzeni ostatnich kilku lat jestem bardzo dumna, że odchodzimy od stereotypów – to nie tylko deklaracje. To się dzieje. I to się dzieje ze mną" - powiedziała PEOPLE.

Premiera "Wicked: Part One" planowana jest na grudzień 2024 r., a druga część zadebiutuje w 2025 r.

Michelle Yeoh z nagrodą SAG za "Wszystko wszędzie naraz"

W niedzielę, 26 lutego, w luksusowym hotelu Fairmont Century Plaza już po raz 29. wręczono nagrody Gildii Aktorów Ekranowych. Najwięcej powodów do radości mieli twórcy filmu " Wszystko wszędzie naraz ", który zgarnął statuetki w czterech kategoriach. Michelle Yeoh otrzymała aż dwie nagrody SAG. Jedną dla najlepszej aktorki w roli głównej - jako pierwsza azjatycka aktorka w historii, a drugą dla najlepszego filmowego zespołu aktorskiego.

Statuetki dla najlepszych aktorów w rolach drugoplanowych odebrali Ke Huy Quan i Jamie Lee Curtis. Ta ostatnia okazała się lepsza od innej gwiazdy filmu - Stephanie Hsu. Ponadto wszystkie wymienione gwiazdy, a także Harry Shum Jr., James Hong i Jenny Slate dostali nagrodę dla najlepszego filmowego zespołu aktorskiego.

"Myślę, że jeśli coś teraz powiem, moje serce eksploduje" - mówiła podekscytowana Michelle Yeoh, wchodząc na scenę. "Każdy z was zna tę podróż, jazdę kolejką górską, zna wzloty i upadki. Ale najważniejsze jest to, że nigdy się nie poddajemy. Dziękuję, dziękuję, dziękuję! To nie jest tylko dla mnie, to jest dla każdej dziewczyny, która wygląda jak ja" - dodała aktorka.