Michelle Yeoh najlepszą aktorką. "To dla każdej dziewczyny, która wygląda jak ja"

Michelle Yeoh z nagrodą SAG za "Wszystko wszędzie naraz"

W niedzielę, 26 lutego, w luksusowym hotelu Fairmont Century Plaza już po raz 29. wręczono nagrody Gildii Aktorów Ekranowych. Najwięcej powodów do radości mieli twórcy filmu "Wszystko wszędzie naraz" , który zgarnął statuetki w czterech kategoriach.



Michelle Yeoh otrzymała aż dwie nagrody SAG. Jedną dla najlepszej aktorki w roli głównej - jako pierwsza azjatycka aktorka w historii, a drugą dla najlepszego filmowego zespołu aktorskiego.

Statuetki dla najlepszych aktorów w rolach drugoplanowych odebrali Ke Huy Quan i Jamie Lee Curtis . Ta ostatnia okazała się lepsza od innej gwiazdy filmu - Stephanie Hsu. Ponadto wszystkie wymienione gwiazdy, a także Harry Shum Jr., James Hong i Jenny Slate dostali nagrodę dla najlepszego filmowego zespołu aktorskiego.



"Myślę, że jeśli coś teraz powiem, moje serce eksploduje" - mówiła podekscytowana Michelle Yeoh , wchodząc na scenę. "Każdy z was zna tę podróż, jazdę kolejką górską, zna wzloty i upadki. Ale najważniejsze jest to, że nigdy się nie poddajemy. Dziękuję, dziękuję, dziękuję! To nie jest tylko dla mnie, to jest dla każdej dziewczyny, która wygląda jak ja" - dodała aktorka.

"Wszystko wszędzie naraz": Fabuła, zwiastun, szanse na Oscary

Główna bohaterka "Wszystko wszędzie naraz" to Evelyn Wang (w tej roli Michelle Yeoh ), borykająca się z trudami codzienności mama w wieku średnim, która natrafia na klucz do "multiwersum": sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła: począwszy od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni Teppanyaki.



Kiedy pojawiają się mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko co ma i wszystko, czym kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej rodzinę.

Za swą rolę aktorka ma również szansę na Oscara. Czy dostanie złotą statuetkę okaże już 12 marca. Film "Wszystko wszędzie naraz" otrzymał aż jedenaście nominacji do Oscara.

