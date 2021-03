Michelle Yeoh w "Akademii Dobra i Zła"

Popularna platforma streamingowa szykuje się do ekranizacji serii powieści fantasy autorstwa Somana Chainaniego. Do obsady filmu opartego na motywach pierwszej części cyklu, książki "Akademia Dobra i Zła", dołączyli właśnie Laurence Fishburne i Michelle Yeoh. Wcześniej informowano, że w rolach głównych w tym filmie wystąpią Charlize Theron i Kerry Washington.

Reklama

W filmie Paula Feiga Michelle Yeoh będzie specjalizować się w Upiększaniu /Roy Rochlin /Getty Images

Informację o tym, że Laurence Fishburne i Michelle Yeoh zagrają w ekranizacji "Akademii Dobra i Zła", podał na Twitterze jego reżyser Paul Feig ("Druhny", "Agentka"). "To dla mnie zaszczyt, że do naszego grona pedagogicznego w filmie 'The School of Good and Evil' dołączyła ta wspaniała dwójka. Nie ma nic lepszego niż to, gdy zjawiają się oni" - napisał Feig. Fishburne wcieli się w rolę dyrektora tytułowej szkoły, Yeoh przypadła w udziale rola pani profesor Anemone, która specjalizuje się w Upiększaniu.

Reklama

Tego roku najlepsze przyjaciółki Sophie i Agatha dowiedzą się, dokąd trafiają po skończeniu trzynastu lat wszystkie zaginione dzieci. Otóż, do legendarnej Akademii Dobra i Zła, w której zwyczajni chłopcy i zwykłe dziewczynki są szkolone, by zostać albo bajkowymi bohaterami, albo wielkimi złoczyńcami. Sophie, najładniejsza dziewczyna w całym Gavaldonie, całe dotychczasowe życie marzyła, żeby zostać już porwaną i trafić do zaczarowanego świata. Ze swoimi różowymi sukienkami, dobrymi stopniami i skłonnością do dobrych uczynków, wie, że ma szansę dostać się do Szkoły Dobra i w efekcie zostać księżniczką z bajek. Z kolei Agatha gustująca w mrocznych strojach i czarnych kotach, pełna niechęci do wszystkich napotkanych na jej drodze istot, jest przekonana, że trafi do Szkoły Zła. Tymczasem staje się zupełnie inaczej - czytamy w oficjalnym opisie pierwszej części cyklu powieści.

Do tej pory ukazało się sześć książek z tego cyklu podzielonych na dwie trylogie. Są to "Akademia Dobra i Zła" (2013), "Akademia Dobra i Zła: Świat Bez Książąt" (2014), "Akademia Dobra i Zła: Długo i Szczęśliwie" (2015), "Akademia Dobra i Zła: Droga do Chwały" (2017), "Akademia Dobra i Zła: Kryształ Czasu" (2019) oraz "Akademia Dobra i Zła: Jedyny Prawdziwy Król" (2020).

Scenariusz filmu piszą już David Magee ("Życie Pi") i Laura Solon ("Firmowa Gwiazdka"). W roli Sophie zobaczymy Sophie Anne Caruso, natomiast w roli Agathy wystąpi Sofia Wylie. Kerry Washington zagra rolę pani dziekan Szkoły Dobra, profesor Dovey, natomiast Charlize Theron zagra jedną z jej najlepszych przyjaciółek, panią dziekan Szkoły Zła, Lady Lesso.