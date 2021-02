Michelle Williams wcieli się w rolę legendarnej wokalistki Peggy Lee

Studio MGM zainteresowane jest przejęciem rozwijanego od lat projektu filmu biograficznego, którego bohaterką będzie Peggy Lee, amerykańska wokalistka najbardziej znana ze swojego coveru utworu „Fever” Little Williego Johna. Film wyreżyseruje Todd Haynes („Daleko od nieba”, „Carol”), a w roli Peggy Lee zobaczymy czterokrotnie nominowaną do Oscara Michelle Williams.

Michelle Williams /Steve Granitz/WireImage /Getty Images

Informację o tym, że studio MGM jest zainteresowane wyłożeniem pieniędzy na realizację tego filmu, podał portal "Deadline". Projekt rozwijany był pierwotnie przez studio Fox 2000. Główną rolę miała w nim zagrać Reese Witherspoon, ale po śmierci w 2012 roku autorki oryginalnego scenariusza filmu, Nory Ephron, prace nad tym projektem wstrzymano. Sama Witherspoon zrezygnowała z tej roli po przejęciu Foxa przez studio Disneya, które ostatecznie zrezygnowało z realizacji filmu.



Zainteresowanie filmem mającym nosić tytuł "Fever" wróciło wraz z pomysłem obsadzenia w głównej roli Michelle Williams. Jej osoba ma przekonać ostatecznie studio MGM do sfinansowania projektu. Jeśli do tego dojdzie, jedną z producentek filmu obok Reese Witherspoon będzie najprawdopodobniej Billie Eilish. Peggy Lee była jedną z artystek, której muzyka inspirowała młodą wokalistkę.

Zmarła w 2002 roku Peggy Lee była nie tylko utalentowaną wokalistką, której kariera trwała aż siedem dekad. W jej trakcie nagrała ponad 1100 piosenek, a skomponowała ponad 270 utworów. Lee odniosła sukces również jako aktorka. Ukoronowaniem jej kariery była nominacja do Oscara za rolę w filmie "Pete Kelly’s Blues".



"Fever" będzie trzecim filmem Todda Haynesa, w którym wystąpi Michelle Williams. Wcześniej zagrała u niego w "I'm Not There. Gdzie indziej jestem" oraz "Wonderstruck". Aktorkę można było ostatnio zobaczyć w serialu "Fosse/Verdon" oraz w hollywoodzkim remake’u skandynawskiego filmu "Tuż po weselu". Williams niedawno skończyła zdjęcia do filmu "Venom 2: Carnage", a w planach ma występ w filmie Kelly Reichardt "Showing Up".