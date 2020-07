Michelle Williams i Oscar Isaac zagrają parę w remake'u serialu Ingmara Bergmana

Oscar Isaac to obecnie jeden z najbardziej rozchwytywanych aktorów Hollywood. Na premierę czeka już „Diuna” z jego udziałem, a potem zobaczymy go jeszcze w najnowszym filmie Jamesa Graya zatytułowanym „Armageddon Time” oraz w The Card Counter” Paula Schradera. To nie wszystko. Aktor zagra również w realizowanej przez stację HBO nowej wersji serialu „Sceny z życia małżeńskiego” Ingmara Bergmana. Partnerować mu tam będzie Michelle Williams.

Sześcioodcinkowy serial "Sceny z życia małżeńskiego" zadebiutował w szwedzkiej telewizji w 1973 roku. Rok później został pokazany w Stanach Zjednoczonych w skróconej, trzygodzinnej wersji dopasowanej do wymagań seansu kinowego. Bohaterami serialu było małżeństwo grane przez Liv Ullman i Erlanda Josephsona, tematem zaś ich rozstania i powroty na przestrzeni kolejnych dekad. Scenariusz "Scen z życia małżeńskiego" napisał sam Bergman, a inspiracją do niego były osobiste doświadczenia, w tym te z trwającego od 1965 do 1970 roku małżeństwa z Liv Ullman.



W rolach głównych w remake’u serialu zobaczymy Michelle Williams i Oscara Isaaca. Twórcą produkcji HBO jest Chagaj Lewi, autor m.in. popularnego serialu "The Affair" oraz izraelskiego "BeTipul", który doczekał się kilku remake’ów, w tym polskiego "Bez tajemnic".



Nie będzie to pierwsze spotkanie Isaaca z małym ekranem. W 2015 roku można było go oglądać w innym serialu HBO "Kto się odważy". Główna rola, którą w nim zagrał, przyniosła mu Złoty Glob dla najlepszego aktora w limitowanym serialu bądź filmie telewizyjnym.

Podobnie wygląda sytuacja z Michelle Williams, którą w ubiegłym roku można było zobaczyć w serialu "Fosse/Verdon". Za rolę Gwen Verdon gwiazda została uhonorowana Złotym Globem dla najlepszej aktorki. Oprócz remake’u "Scen z życia małżeńskiego" Williams zagra też w kontynuacji komiksowego widowiska "Venom". Premiera filmu "Venom: Let There Be Carnage" zaplanowana została na 25 czerwca 2021 roku.