Michelle Pfeiffer w filmie "Wild Four O'Clocke"

Michelle Pfeiffer promuje obecnie nowy serial "The First Lady" , w którym zagrała żonę byłego prezydenta USA, Betty Ford.



Przy okazji ujawniono, że hollywoodzka gwiazda wkrótce rozpocznie pracę na planie filmu "Wild Four O’Clocks". Tytuł ma być reżyserskim debiutem Petera Craiga, scenarzysty takich przebojów, jak "Batman" , "Igrzyska śmierci: Kosogłos" czy "Top Gun: Maverick" .

Reklama

Jak informuje magazyn "Hollywood Reporter", film "Wild Four O’Clocks" ma opowiadać historię dwóch braci, których ojciec trafia do więzienia. Okazuje się, że chłopcy zostają oddani pod opiekę swojej babci, której właściwie nie znają. Kobieta bardzo szybko będzie musiała nauczyć się, jak otoczyć opieką dzieci, które są bardzo wrażliwe, zagubione i nieufne.



"To podnosząca na duchu i uniwersalna opowieść o rodzinnych więziach, opowiedziana oczami dziecka. To dla nas zaszczyt, że będziemy pracować z Michelle Pfeiffer. Jej magnetyzm i aura, jaką wokół siebie rozsiewa, sprawiają, że jest idealna do tej roli" - powiedziała Janina Vilsmaier, szefowa wytwórni Protagonist Pictures, w której realizowany będzie film.

Producentami filmu zostali: trzykrotnie nominowany do Oscara Marc Platt ( "La La Land" , "Proces Siódemki z Chicago" , "Most szpiegów" ) oraz zdobywca nagrody Emmy Adam Siegel ("Grease: Na żywo", "Drive" ).



Michelle Pfeiffer: Czujesz się piękna, będziesz wyglądała pięknie 1 / 10 Michelle Pfeiffer to aktorka trzykrotnie nominowana do Oscara, znana z ról w takich filmach, jak: "Człowiek z blizną", "Niebezpieczne związki", "Wiek niewinności" czy "Powrót Batmana". Gdy jakiś czas temu magazyn "Esquire" opublikował listę najseksowniejszych gwiazd kina w historii, Pfeiffer zajęła w nim wysokie trzecie miejsce, tylko za Johnnym Deppem i Marilyn Monroe. Źródło: Getty Images Autor: American Broadcasting Companies udostępnij

Michelle Pfeiffer: Magnetyzm i piękno

Michelle Pfeiffer ma już 64 lata, ale to wciąż jedna z najpiękniejszych aktorek w Hollywood. Trzykrotnie nominowana do Oscara gwiazda znana jest z ról w takich filmach, jak: "Człowiek z blizną", "Niebezpieczne związki", "Wiek niewinności", "Powrót Batmana", "Wspaniali bracia Baker", "Frankie i Johnny", "Młodzi gniewni", "Poślubiona mafii" czy "Wilk".

Gdy jakiś czas temu magazyn "Esquire" opublikował listę najseksowniejszych gwiazd kina w historii, Pfeiffer zajęła w nim wysokie trzecie miejsce, tylko za Johnnym Deppem i Marilyn Monroe. Aktorka ujawniła niedawno, że jej sekretem jest odpowiednie nastawienie.

"Atrakcyjność ma najwięcej wspólnego ze sposobem, w jaki myślisz o sobie. Czujesz się piękna, to będziesz wyglądała pięknie. Z czasem odkrywamy, że nasze naturalne piękno jest wystarczające" - wyjaśnił Michelle Pfeiffer w wywiadzie dla magazynu "Elle".

Wideo "Niebezpieczne związki" (1988): Official Trailer