Michelle Pfeiffer: Randka w ciemno

Podczas miodowego miesiąca hollywoodzka aktorka Michelle Pfeiffer i scenarzysta oraz producent David E. Kelly ustalili, że raz w tygodniu będą umawiać się na romantyczne rendez-vous. Od 25 lat trzymają się tej zasady.

Michelle Pfeiffer i jej mąż David E. Kelley w 1995 roku. Kiedy się poznali, byli najpiękniejszą parą w Hollywood. /Kypros /Getty Images

Jaka jest tajemnica ich szczęśliwego związku? "Po prostu się dogadujemy. I dużo trzymamy się za ręce" - mówią.



Poznali się na randce w ciemno. Nie było to kameralne spotkanie, ale kręgle ze znajomymi w klubie w Santa Monica. Zamienili ze sobą tylko parę słów. Kilka dni później poszli razem do kina. I tak to się zaczęło.



Pragnęła mieć rodzinę

Michelle Pfeiffer (61 l.) miała za sobą nieudane małżeństwo. Była już wielką gwiazdą, znaną m.in. z "Niebezpiecznych związków". Val Kilmer pisał dla niej wiersze, a ona pragnęła tylko jednego - mieć szczęśliwą rodzinę.

Czekała na prawdziwą miłość, ale ona nie przychodziła. Postanowiła więc adoptować dziecko. To był styczeń 1993 roku. W tym samym czasie na jej drodze stanął starszy o dwa lata David E. Kelly (63 l.), zdolny scenarzysta i ambitny producent telewizyjny.

Dwa miesiące po tym, jak zostali parą, zakończył się proces adopcyjny i w ich domu pojawiło się niemowlę. Wkrótce producent też adoptował Claudię Rose.

W 1994 roku Michelle i David zostali rodzicami. Ich syn John Henry otrzymał imiona po ojcu Davida.

Na początku lat 90. Michelle Pfeiffer i jej mąż David E. Kelley byli najpiękniejszą i najgorętszą parą w Hollywood.

Wzajemny szacunek

"Kiedy pojawiły się dzieci, chciałam spędzać z nimi jak najwięcej czasu" - mówi aktorka.

Dlatego rzadko przyjmowała kolejne role. Nie musiała się martwić o pieniądze. Sama miała spore konto, a jej mąż produkował przebój za przebojem. To on stoi za sukcesem serialu "Ally McBeal".

Dzisiaj ich wspólny majątek wynosi około 330 milionów dolarów. Mają zasadę, że weekendy spędzają razem. I raz w tygodniu idą na randkę.

"Szanujemy się nawzajem. To jest naprawdę bardzo ważne" - mówi aktorka. I dodaje: "Nigdy nie spotkałam uczciwszej osoby niż mój mąż. On jest naprawdę słodki".

Zdjęcie Michelle Pfeiffer i David E. Kelly oraz ich dzieci w 2007 roku. Córka Claudia Rose ma dziś 26 lat, a syn John Henry – 25 / Getty Images

