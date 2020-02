Michele Morrone spotyka się z Julią Wieniawą?

Julia Wieniawa i Michele Morrone razem? Aktor z filmu "365 dni" od jakiegoś już czasu ma starać się o względy polskiej gwiazdy. Poinformowała o tym osoba z bliskiego otoczenia aktorki. Wieniawa oficjalnie nie odniosła się jeszcze do plotek, jednak jej fani zauważyli, że jakiś czas temu była na wakacjach na Sycylii. Przypadek?

Czy Julia Wieniawa da Michelowi 365 dni? /Mateusz Jagielski / East News

Odkąd ogłoszono, że to właśnie włoski model Michele Morrone wystąpi w ekranizacji erotycznego bestsellera Blanki Lipińskiej - "365 dni", kobiety w całej Polsce oszalały na jego punkcie. Mimo że film czeka jeszcze na premierę, mężczyzna może pochwalić się już sporym gronem fanek. Co jednak z tego, gdy aktor wzdycha tylko do jednej kobiety, a ona... odpiera jego zaloty. Według portalu "Plotek", Morrone walczy o względy Julii Wieniawy! Wygadać się miała koleżanka młodej gwiazdy.

"Jest zachwycony jej temperamentem, żywiołowością i oczywiście urodą. Odkąd jest w Polsce, żeby promować film, kręci się wokół niego wiele kobiet, ale żadna nie zawróciła mu w głowie tak jak Julia. Obsypuje ją komplementami, proponuje randki i robi wszystko, żeby dała mu szansę" - zdradziła.



Życie miłosne Wieniawy w ostatnim czasie było wyjątkowo burzliwe. Młoda kobieta bardzo długo związana była z Antonim Królikowskim, para jednak rozstała się, a aktorka szybko znalazła pocieszenie w ramionach Aleksandra Milwiwa-Barona. Ich miłość nie trwała niestety długo. Odkąd zakochani zerwali ze sobą, młoda artystka oficjalnie jest singielką. Według informatorów Plotka, kobieta jednak dała się skusić na kilka spotkań z Michele Morrone.

"Julka umówiła się z Michelem kilka razy z ciekawości, kto by tego nie zrobił! Imponuje jej jego upór i szarmanckość, których brakowało ostatnio jej adoratorom. Zdaje sobie jednak sprawę z jego łatki playboya, ma też w tym roku kilka dużych premier filmowych i skupia się przede wszystkim na pracy. Michele jednak nie odpuszcza, więc kto wie, jak to się potoczy" - powiedziała koleżanka aktorki.



Czy Julia da Michelowi 365 dni? Oficjalnie Wieniawa nie odniosła się jeszcze do całej sytuacji, jej fani jednak połączyli pewne fakty. Młoda aktorka jakiś czas temu była na wycieczce na Sycylii... Czyżby odwiedzała swojego nowego kolegę?