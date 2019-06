12 czerwca 2019 roku do sprzedaży trafił kolejny numer magazynu "Playboy". Kilku dni wcześniej podano, że bohaterką kolejnej odsłony magazynu będzie Michalina Olszańska-Rozbicka, która spodziewa się dziecka. Krążące w sieci zdjęcie okładki podzieliło jednak internautów.

Przed Michaliną Olszańską-Rozbicką bardzo intensywny czas. Niedawno pojawiła się informacja, że to właśnie ona zagra główną rolę w filmie przedstawiającym historię życia Violetty Villas. Dodatkowo jeszcze w tym roku gwiazda, która wystąpiła m.in. w serialu Netflixa "1983", powita na świecie swoje pierwsze dziecko.

Natłok obowiązków nie przeszkodził jednak aktorce w realizowaniu kolejnych projektów. Do sprzedaży trafił najnowszy numer magazynu "Playboy". Co ciekawe, jest to pierwsza odsłona magazynu po dużych zmianach; po raz pierwszy bowiem redaktorem naczelnym została kobieta - Anna Mierzejewska. Gwiazdą numeru jest właśnie Michalina Olszańska-Rozbicka.

Okładka najnowszego numeru "Playboya" pojawiła się kilka dni temu w sieci i od razu wywołała spore poruszenie, a wszystko za sprawą jej dość odmiennego charakteru; co ciekawe, nie przedstawia ona całej sylwetki bohaterki wydania - jak było do tej pory - a jedynie jej twarz.

Michalina Olszańska: Gwiazda jutra 1 8 W wieku 7 lat Michalina Olszańska rozpoczęła naukę gry na skrzypcach. W 2011 roku ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. Zenona Brzewskiego, w tym samym roku zdając na Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina i do Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Wybrała jednak drogę aktorską. Od 2012 roku możemy oglądać ją w niewielkiej roli w serialu "Barwy szczęścia", gdzie wciela się w postać piosenkarki Tiny. Autor zdjęcia: Andras Szilagyi Źródło: MWMedia 8

Właśnie na ten szczegół zwrócili uwagę internauci, którzy nie omieszkali wyrazić na ten temat swojego zdania. Jak się okazuje, opinie użytkowników sieci są mocno zróżnicowane; dla jednych jest to "powiew świeżości", a dla innych - odejście od charakterystycznych dla magazynu elementów:

"Beznadziejna okładka"

"No niestety, widać że baba zaczęła rządzić, żadnego faceta takie coś nie przyciągnie!"

"A mnie się podoba!"

"Czekam! Rewolucja jest kobietą"

"Kiedy Playboy jest bardziej stylowy niż Vogue"

Sama redaktor naczelna w jednym z wywiadów wyjaśniła z kolei konieczność zachodzących zmian:

"Playboy od zawsze kojarzył się z siłą wprowadzającą zmiany. Kobieta na stanowisku naczelnej tego tytułu jest więc naturalną koleją rzeczy. To magazyn, w którym twórcy nie boją się kontrowersyjnych tematów, przełamujących tabu. Nigdy nie brakowało również zmysłowych zdjęć kobiet, które reprezentują coraz szerszą i bardziej zróżnicowaną grupę odbiorców (...)" - przyznała w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Anna Mierzejewska

Autor: Sabina Obajtek