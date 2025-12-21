Michał Urbaniak nie żyje. Był muzykiem jazzowym oraz aktorem i kompozytorem filmowym

O śmierci Urbaniaka poinformowała jego żona Dorota we wpisie w mediach społecznościowych. "Michał Urbaniak. Żył i czuł wielkimi nutami. Odszedł w wieku 82 lat" – czytamy w nim.

Michał Urbaniak nie żyje. Zapisał się w historii jazzu

Urbaniak urodził się 22 stycznia 1943 roku w Warszawie, a dorastał w Łodzi. Od szóstego roku życia uczył się gry na skrzypcach. Samodzielnie nauczył się grać na saksofonie. Szybko stał się cenioną postacią światowej sceny jazzowej, przede wszystkim dzięki łączeniu go z innymi gatunkami muzycznymi. W czasie swojej kariery współpracował między innymi z Milesem Davisem.

W 2020 roku nadano mu Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", który wręczono w 2024 roku. W 2016 roku otrzymał także Złotego Fryderyka za całokształt twórczości.

Michał Urbaniak i film. Najważniejsze role i nagrody

Urbaniak był także cenionym twórcą muzyki filmowej. Za swoją pracę przy "Długu" Krzysztofa Krauze i "Edenie" Andrzeja Czeczota otrzymał nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Występował także jako aktor. Grał przede wszystkim epizody w "Pożegnaniu jesieni" i "Panu T.". Większą rolę otrzymał w "Moim rowerze" Piotra Trzaskalskiego. Otrzymał za niego Orła, Polską Nagrodę Filmową, za Odkrycie Roku. Przyniósł mu on także wyróżnienie za główną rolę na festiwalu w Tallinnie.