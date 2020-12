Michał Koterski: Od roku nie pali papierosów dzięki... Matce Boskiej

W dniu swoich 41. urodzin Michał Koterski pochwalił się, że od roku nie pali papierosów, co uważa za najlepszy prezent, jaki mógł sobie sprawić. Aktor jest przekonany, że sprzyjała mu siła wyższa. Aktor dokładnie rok temu w Medjugorie modlił się do Maryi o pomoc w rzuceniu palenia...

Michał Koterski w 2012 roku /VIPHOTO /East News

"Dzisiaj są moje urodziny. A największy prezent, jaki sobie zrobiłem, to to, że dokładnie rok temu w Medjugorie poprosiłem Matkę Boską o pomoc w rzuceniu palenia i dzisiaj właśnie mija rok bez fajek, które, jak wiadomo, są do dupy" - wyznał na swoim Instagramie Michał Koterski.



Aktor wyznał też, że z okazji urodzin chciałby zrobić coś więcej niż tylko napisać post w mediach społecznościowych. "Nie mogę być w tym roku w Medjugorie i podziękować jej (Matce Boskiej - przyp. red.) na miejscu, ale robię to tutaj, bo nie mam nic bardziej wartościowego niż życie. Dziękuję i czuję ogromną wdzięczność, że jestem" - napisał Koterski. Wyznanie Koterskiego spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów, z gratulacjami pośpieszyli też jego sławni znajomi, m.in. Tomasz Oświeciński, Piotr Cyrwus, Mateusz Borek i Peja.



Kilka dni wcześniej aktor przyznał, że 4 grudnia minęło sześć lat, od kiedy odstawił alkohol i inne używki. I stwierdził, że to było najlepsze sześć lat w jego życiu - zarówno pod względem duchowym, prywatnym, jak i zawodowym. W wyrwaniu się ze szponów nałogów pomogła mu religia. Na przemianę Koterskiego wpływ ma też to, że znalazł miłość - jest w szczęśliwym związku z Marcelą Leszczak, finalistką 3. edycji "Top Model", z którą ma syna Fryderyka.