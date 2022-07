Michał Chorosiński został wybrany na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Zdaniem pracowników instytucji wybór ten ma podłoże polityczne. O sprawie jako pierwsza napisała "Gazeta Wyborcza".

Dziennik donosi, że pracownicy łódzkiego teatru twierdzą, że Chorosiński nie ma odpowiednich kompetencji, aby piastować to stanowisko. Zdaniem artystów aktor otrzymał je ze względu na działalność polityczną żony.

Mariusz Siudziński, przewodniczący aktorskich związków zawodowych w Teatrze Jaracza, przyznał w rozmowie z dziennikarzami GW, że związkowcy złożyli do urzędu marszałkowskiego swoje propozycje kandydatów na zastępcę dyrektora ds. artystycznych. Mieli także apelować o to, by ich argumenty zostały wzięte pod rozwagę.

Dominika Chorosińska: Aktorka i posłanka

Dominika Chorosińska zyskała popularność za sprawą roli w serialu "M jak miłość" . Występowała także w serialach: "Jak zostać miss", "Gorący temat", "Pierwsza miłość" i "Ratownicy". W 2016 roku pojawiła się w filmie "Smoleńsk". Ostatnie lata przyniosły jej występy w produkcjach: "Dwie korony", "Proceder" czy "Krime Story. Love Story".

W 2018 roku wystartowała w wyborach samorządowych z listy PiS do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, uzyskała mandat radnej VI kadencji. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku kandydowała bezskutecznie z ramienia PiS w okręgu warszawskim. W tym samym roku uzyskała mandat posłanki na Sejm IX kadencji z ostatniego miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu podwarszawskim (otrzymała 9596 głosów).

Wraz z mężem wychowują sześcioro dzieci.

