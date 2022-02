Graham King ma na koncie produkcję nie tylko "Bohemian Rhapsody", ale także takich filmów, jak "Hugo i jego wynalazek" czy "Infiltracja". Scenariusz do obrazu fabularnego o Jacksonie napisze John Logan, z którym Graham King pracował przy "Aviatorze".

Za światową dystrybucję filmu "Michael" dopowiedziane będzie studio Lionsgate. Projekt nie ma jeszcze reżysera, nie wiadomo też, kto mógłby wcielić się w Króla Popu.



"'Michael' zaoferuje widzom pełny obraz skomplikowanego człowieka, który stał się Królem Popu" - brzmi fragment oficjalnego stanowiska Lionsgate. W filmie zobaczymy piosenkarza w trakcie najsłynniejszych estradowych występów, produkcja ma przybliżyć także rozwój jego muzycznej kariery oraz przedstawić szczegóły życia osobistego.



"Michael" zrealizowany zostanie we współpracy ze spadkobiercami Michaela Jacksona. Można więc przypuszczać, że w obrazie nie zobaczymy kontrowersyjnych wątków z życia gwiazdora, jak choćby oskarżeń o molestowanie seksualne nieletnich.

Dokumentalne filmy o Michaelu Jacksonie

Dotychczas powstały o Jacksonie filmy dokumentalne, m.in. amerykańskiego reżysera Spike'a Lee zatytułowany "Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall". Dokument opowiada o drodze artysty od jego dzieciństwa w domu w Motown oraz historii zespołu "Jackson 5" i jego współpracy z producentem Quincym Jonesem. Reżyser, aby wzbogacić film, wykorzystał w nim rozmowy z rodzicami Michaela Jacksona, jego bratem Marlonem oraz piosenkarzem i producentem Pharrellem Williamsem, a nawet z koszykarzem Kobe Bryantem.

Z kolei w dokumencie HBO "Leaving Neverland", który został nagrodzony Emmy, o molestowanie oskarżają Michaela Jacksona jego byli fani, którzy jako dzieci przebywali na ranczo Neverland.

"Leaving Neverland" opowiada o doświadczeniach dwóch chłopców - dziesięcioletniego Jamesa "Jimmego" Safechucka i siedmioletniego Wade’a Robsona, z którymi zaprzyjaźnił się Michael Jackson. Dzieci i ich rodzice, zafascynowani piosenkarzem, który był wówczas u szczytu swojej kariery, zostali zaproszeni do jego bajkowego świata. Na podstawie przejmujących wywiadów z obecnie 37-letnim Safechuckiem oraz 41-letnim Robsonem, ich matkami, żonami i rodzeństwem twórcy dokumentu rekonstruują historię długotrwałego wykorzystywania i analizują skomplikowane emocje, które sprawiły, że po narodzinach swoich synów obaj mężczyźni postanowili stawić czoła traumom z dzieciństwa.