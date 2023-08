Michael Mann: Nie myślę o śmiertelności

Przeszkodą mogą być nie tylko pieniądze, ale też wiek reżysera. W obszernym tekście poświęconym 80-letniemu Michaelowi Mannowi w magazynie "Variety" jego autor zapytał go o to, czy nie obawia się, że nie wystarczy mu czasu na nakręcenie drugiej części "Gorączki".

"Rzecz w tym, że nie myślę o śmiertelności. Jestem zajęty. Co by mi to dało? Gdybym koniecznie musiał nakręcić 'Gorączkę 2', nie pochłonęłaby mnie w całości ta piękna opowieść o Ferrarim. Dwa lata zajęło mi napisanie powieści. Na szczęście stała się numerem 1 na liście bestsellerów 'The New York Timesa'. Rzeczy, którymi się interesuję, które mnie fascynują, sprawiają, że idę naprzód. (...) Chcę to nakręcić. Ale jeśli tego nie zrobię, nie będę niekompletny" - powiedział Mann.