Michael Keaton znów zagra Batmana?

Na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku Michael Keaton dwukrotnie zagrał rolę Batmana w filmach wyreżyserowanych przez Tima Burtona. Blisko trzydzieści lat później fanów komiksów na całym świecie zelektryzowała wiadomość o tym, że aktor ten ma wrócić do roli Batmana w reżyserowanym przez Andy’ego Muschiettiego filmie „The Flash”. Keaton nie potwierdza jednak tych informacji.

"Nie mogę potwierdzić niczego. Mogę powiedzieć tylko tyle, że rozmawiamy o tym i zobaczymy, co się wydarzy" - powiedział aktor w rozmowie z Jimmym Kimmelem. Zaczął też żartować, że w filmie "The Flash" pojawi się wszystkie "127" odmian Mrocznego Rycerza, począwszy od Vala Kilmera aż po George’a Clooneya. Wyznał również, że swój kostium Człowieka Nietoperza trzyma w szafie i zakłada go za każdym razem, gdy zaczyna w siebie wątpić.



Pytany o to, kto był najlepszym Batmanem w historii, Michael Keaton nie wahał się ani chwili. "Ja" - odpowiedział Kimmelowi.

Premiera filmu "The Flash" została zaplanowana na 3 czerwca 2022 roku. W głównej roli wystąpi w nim Ezra Miller, który wcielał się już w rolę Flasha w filmach "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" oraz "Liga Sprawiedliwości". Film Muschiettiego będzie jego pierwszym solowym występem. Do tej pory był jedynie częścią większej grupy superbohaterów.



Mówi się, że w roli ojca Barry’ego Allena, jak w cywilu nazywa się Flash, zobaczymy ponownie Billy’ego Crudupa, który zagrał już tę rolę w dwóch krótkich scenach filmu "Liga Sprawiedliwości". Aktor, który niedawno otrzymał nagrodę Emmy za swoją rolę w serialu "The Morning Show", spodziewać się może, że tym razem jego rola będzie większa. Nieznane są jednak żadne dalsze szczegóły.



Aktualną wersję scenariusza filmu "The Flash" napisała Christina Hodson. Główny bohater ma cofnąć się w nim w czasie, by zapobiec zabójstwu swojej matki. Spekuluje się, że w filmie zobaczymy nie tylko Michaela Keatona, ale i innego odtwórcę roli Batmana - Bena Afflecka, który ponownie ubierze strój zamaskowanego mściciela.