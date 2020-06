Michael Keaton dostał propozycję, by znów zagrać Batmana

Choć pozycja Roberta Pattinsona w powstającym filmie „The Batman” Matta Reevesa pozostaje niezagrożona, fanów Człowieka-Nietoperza zelektryzowała wiadomość o tym, że słynny czarny kostium ponownie może włożyć Michael Keaton, który dwukrotnie wcielał się w rolę Batmana w filmach wyreżyserowanych przez Tima Burtona.

Michael Keaton /John Shearer /Getty Images

Jak dowiedział się portal "Entertainment Online", trwają rozmowy z Michaelem Keatonem na temat jego powrotu do roli Batmana. Znajdują się one jednak dopiero w bardzo wczesnym stadium zaawansowania i trudno mówić o jakichkolwiek pewnikach. Z kolei portal "The Hollywood Reporter" donosi, że postać Batmana grana przez Michaela Keatona miałaby pojawić się w filmie "The Flash", do którego zdjęcia mają ruszyć na początku przyszłego roku. W tytułową rolę superbohatera ze stajni DC Comics wcieli się Ezra Miller, a film wyreżyseruje twórca filmu "To", Andy Muschietti.



Nie byłby to powrót na zaledwie jeden film. Jeśli Keaton przyjmie propozycję, niewykluczone, że zobaczymy go w kilku innych filmach opartych na motywach komiksów DC Comics. Jednym z takich tytułów, który wchodziłby w grę jest między innymi film "Batgirl". Wizja roli, jaką w tych filmach pełniłby Batman Keatona przypomina postać Nicka Fury’ego granego przez Samuela L. Jacksona w serii filmów uniwersum Marvela. Grałby on więc rolę osoby pociągającej za sznurki, swego rodzaju mentora dla innych superbohaterów.



Ekipa kręconego przez Matta Reevesa filmu "The Batman" z Robertem Pattinsonem w roli tytułowej czeka na wznowienie zdjęć przerwanych z powodu pandemii COVID-19. Ta produkcja nie będzie zaliczać się do serii związanej z "Ligą Sprawiedliwości", do której należy planowany na 2022 rok "The Flash". Fabuła "The Flash" dotyczyć ma nie tylko podróży w czasie, ale też kilku równoległych rzeczywistości. Dzięki temu, podobnie jak w animowanym "Spider-Man: Uniwersum" Marvela, nic nie stanie na przeszkodzie, by jednocześnie świat chroniło dwóch Batmanów.

Zdjęcie Michael Keaton w kostiumie Człowieka-Nietoperza / Sunset Boulevard/Corbis / Getty Images

Kojarzony z komediami Michael Keaton wcielał się w rolę Batmana w filmach: "Batman" z 1989 roku oraz nakręconym trzy lata później "Powrót Batmana". Do roli innego fruwającego superbohatera powrócił dopiero w 2014 roku w filmie "Birdman". Wcielił się w nim w rolę podstarzałego gwiazdora, któremu w przeszłości sławę przyniosła rola superbohatera. Za występ w tym filmie Keaton dostał nominację do Oscara. Trzy lata później znów założył skrzydła na potrzeby filmu "Spider-Man: Homecoming", w którym wcielił się w rolę Sępa.